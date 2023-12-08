Türkiye merkezli kripto para borsası ICRYPEX’in sahibi Gökalp İçer, dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı.

Milliyet’te yer alan habere göre Gökalp İçer, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7,5 yıl hapis istemiyle yargılanıyor.

ICRYPEX’te SGK’lı olarak çalıştığı belirlenen Murat Şirinov ve ICRYPEX CEO’su Gökalp İçer hakkında 7,5 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Davada ilk duruşma 18 Aralık 2023 tarihinde görülecek.

Dava bu yılın başlarında Azerbaycanlı diplomatlar Farrukh Jumayev, Hasanali Hasanov, Jeyhun Shahverdiyev’in talebi üzerine açıldı. Davacıların iddiasına göre ICRYPEX borsasında çalışan Murat Şirinov, yüksek kâr ve ortaklık vaadinde bulunarak yüzbinlerce dolarlık parayı yönetmeye başladı. Murat Şirinov, Azerbaycanlı diplomatlara paralarını Meta Trader uygulaması üzerinden takip edebileceklerini söyledi.

Ancak bir süre sonra Meta Trader uygulamasındaki hesaplarına erişemeyen diplomatlar, ana para ve kâr payı dahil olmak üzere 350.000 doların üzerindeki miktarı Murat Şirinov ve Gökalp İçer’den talep etti. Murat Şirinov ise bu gelişmenin ardından Meta Trader uygulamasının lisansının iptal edildiğini söyledi.

Medyaya yansıyan en son raporlar, paralarını kaptıran Azerbaycanlı diplomatların bu yılın başında yasal mercilere şikayette bulunduğunu, iddianamenin ise geride bıraktığımız Ekim ayında hazırlandığını gösteriyor. Gökalp İçer ve Murat Şirinov adlı kontrol şartı ve yurtdışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

Davada ilk duruşma 18 Aralık’ta görülecek.