IBIT’in yönettiği varlıkların değeri, yalnızca yedi haftada 10 milyar doları geçti. Dünya genelinde 3.400 ETF’nin yalnızca 150’si bu başarıya ulaştı.

BlackRock’ın spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) IBIT, işleme açıldığı 11 Ocak’tan beri geçen yedi haftada 10 milyar dolar yönetilen varlık değerine (AUM) ulaştı.

Rezervinde 162 binden fazla Bitcoin bulunan IBIT, 10 milyar dolar AUM’u geçen az sayıda ETF arasına katıldı.

Spot Bitcoin ETF’lerin Performansı

ETF Store Başkanı Nate Geraci, X üzerinde IBIT’in başarısına dikkat çekti. Geraci’ye göre, dünya genelinde çok az sayıda ETF, 10 milyar dolar AUM’a ulaştı. Bu ETF’lerin büyük çoğunluğu da on yıldan uzun süredir piyasada.

IBIT’in aldığı yatırım miktarı da başarısını ortaya koyuyor. Fonun aldığı günlük yatırım değeri, çarşamba günü yatırılan 612 milyon dolar ile rekor kırdı. Perşembe günü de 603,9 milyon dolar ile bir önceki günü aratmadı.

Yeni ETF’lerin başarısını GBTC gölgeliyor. Grayscale fonundan perşembe günü toplamda 598,9 milyon dolar çekildi. GBTC’nin Bitcoin rezervi, spot ETF’lerin işleme açılmasından beri 432 bin BTC, yani yüzde 30 azaldı. GBTC kan kaybederken, diğer ETF’lere yatırım yağıyor.

FBTC’nin rezervinde değeri 6,3 milyar doları aşan 105 bin BTC bulunuyor. Ark Invest 21 Shares’in fonu ARKB, 34 bin BTC ile yeni ETF’ler arasında AUM değeri bakımından üçüncü sırada yer alıyor.

BitMEX Research analistleri, Avrupa’da işlem gören Bitcoin borsa yatırım ürünlerinde (ETP) yatırım çıkışı tespit etti. Bu ürünlerden kâr alma amacıyla çekim yapılmış olabileceği gibi, çekilen kriptolar ABD merkezli ETF’lere aktarılıyor da olabilir.

Avrupa’nın en büyük altı Bitcoin ETP’sinden 11 Ocak’tan beri 344 milyon dolar çekildi. Söz konusu ürünlerden bir günde çekilen yatırım değeri, 29 Şubat’ta 50 milyon dolara ulaştı.

ABD merkezli spot Bitcoin ETF’ler, 28 Şubat’ta hacim rekoru da kırdı. Yeni ETF’ler bir günde 7,7 milyar dolara yakın hacim kaydetti.