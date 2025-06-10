BlackRock’un spot Bitcoin ETF’si IBIT, rekor sürede 70 milyar dolarlık yönetilen varlık büyüklüğüne ulaştı.

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas’ın 9 Haziran’daki açıklamasına göre, IBIT yalnızca 341 işlem gününde bu seviyeye ulaşarak, ETF tarihinde yeni bir rekora imza attı. Daha önceki rekor, bin 691 günle altın odaklı SPDR Gold Shares ETF’ine aitti.

BlackRock’un verilerine göre IBIT’in güncel varlık büyüklüğü 71,8 milyar dolara çıktı. Fon, 6 Haziran itibarıyla 661 bin 457 adet Bitcoin’e sahip.

$IBIT just blew through $70b and is now the fastest ETF to ever hit that mark in only 341 days, which is 5x faster than the old record held by GLD of 1,691 days. Nice chart from @JackiWang17 pic.twitter.com/5VeGT9twpQ — Eric Balchunas (@EricBalchunas) June 9, 2025

Kurumsal Yatırımcılar Önde, Bireysel Talep Sınırlı

Bitcoin fiyatı spot ETF başvurusunun yapıldığı dönemde 30 bin dolar seviyelerindeydi ve piyasada hâlâ FTX krizinin etkileri hissediliyordu. Bugün BTC fiyatı 110 bin dolara yaklaşarak S&P 500’ün aynı dönemdeki getirisinin yedi katına ulaştı. Balchunas, bu performansın Bitcoin’i artık büyük yatırımcılar açısından meşru bir yatırım aracına dönüştürdüğünü belirtti.

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IBIT, nisan başından bu yana sadece üç gün çıkış yaşadı ve agresif alımlarını sürdürüyor. ETF Store Başkanı Nate Geraci, IBIT’in yanı sıra piyasada toplamda 11 spot Bitcoin ETF’i bulunduğunu ve tüm fonların toplam varlık büyüklüğünün yaklaşık 125 milyar doları bulduğunu söyledi. Geraci bu durumu “akıl almaz rakamlar” olarak değerlendirdi.

What a chart… IBIT hits $70bil in 341 trading days. No other ETF even close. And remember… there are 11 other spot btc ETFs. Category overall is nearly $125bil. Ridiculous numbers. via @EricBalchunas pic.twitter.com/dMHlo7wFTI — Nate Geraci (@NateGeraci) June 9, 2025

ETF Girişleri Artışa Geçti, BTC Fiyatı Tırmanıyor

10 Haziran’da ETF’lere yönelik para akışı yeniden pozitif bölgeye geçti. Coinglass verilerine göre, 11 spot Bitcoin fonuna toplamda 386 milyon dolarlık net giriş oldu. BlackRock’un fonu 121 milyon dolarlık yatırım alırken, Fidelity’nin spot ETF’i 173 milyon dolarla günü lider kapattı.

Bitcoin’in en büyük sahibi hâlâ kurucusu Satoshi Nakamoto. IBIT’in, yaklaşık 1,1 milyon BTC tuttuğu tahmin edilen Nakamoto’yu, mevcut büyüme hızını sürdürmesi hâlinde 2026 ortasında geçebileceği öngörülüyor.