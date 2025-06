BlackRock’un spot Bitcoin ETF’si IBIT, rekor sürede 70 milyar dolarlık yönetilen varlık büyüklüğüne ulaştı.

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas’ın 9 Haziran’daki açıklamasına göre, IBIT yalnızca 341 işlem gününde bu seviyeye ulaşarak, ETF tarihinde yeni bir rekora imza attı. Daha önceki rekor, bin 691 günle altın odaklı SPDR Gold Shares ETF’ine aitti.

BlackRock’un verilerine göre IBIT’in güncel varlık büyüklüğü 71,8 milyar dolara çıktı. Fon, 6 Haziran itibarıyla 661 bin 457 adet Bitcoin’e sahip.

$IBIT just blew through $70b and is now the fastest ETF to ever hit that mark in only 341 days, which is 5x faster than the old record held by GLD of 1,691 days. Nice chart from @JackiWang17 pic.twitter.com/5VeGT9twpQ

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) June 9, 2025