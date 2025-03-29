Hyperliquid, yakın zamanda yaşanan JELLY piyasa olayı sonrası risk yönetimi sistemlerinde kapsamlı değişiklikler yapacağını duyurdu.

Olay sırasında yaşanan manipülasyon nedeniyle kullanıcıların zarar görmemesi adına, Hyperliquid Vakfı, JELLY yatırımcılarına geri ödeme yapılacağını açıkladı. Bu ödemeler, kapanış fiyatı olarak belirlenen 0,037555 dolardan yapılacak ve yalnızca şüpheli adresler dışarıda tutulacak.

JELLY Piyasasında Ne Yaşandı?

Sorunun kaynağı, bir yatırımcının JELLY fiyatını manipüle ederek HyperLiquid’in piyasa yapıcı havuzu HLP’yi (Hyperliquidity Provider) zarara uğratması oldu. Söz konusu yatırımcı, 4,85 milyon dolar değerinde JELLY tutarken, platform üzerinde kısa (short) pozisyon açtı ve aynı anda merkeziyetsiz borsalardan yüklü miktarda JELLY alımı yaptı. Bu işlemler, fiyatın hızla yükselmesine ve HLP’nin 13,5 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmemiş zararla karşı karşıya kalmasına yol açtı.

Düşük likidite nedeniyle JELLY fiyatındaki hareket daha belirgin hale gelirken, HyperLiquid acil olarak piyasayı kapatıp fiyatı 0,0095 dolar seviyesinden sabitledi. Ancak bu karar, merkeziyetsiz borsalardaki oracle fiyatlarının 0,50 dolar seviyesini göstermesi nedeniyle toplulukta tartışmalara yol açtı.

Risk Yönetimi Güncellemeleri

HyperLiquid, bu olayın ardından risk yönetiminde birkaç önemli adım attı:

Liquidator Havuzu Limitleri:

Liquidator havuzu, toplam HLP değerinin daha küçük bir kısmını tutacak şekilde sınırlandırılacak ve daha az sıklıkla yeniden dengelenecek. Ayrıca likidasyon süreçleri için daha gelişmiş bir sistem kullanılacak.

Otomatik Kaldıraç Azaltma (ADL):

Otomatik deleveraging sistemi, yalnızca Liquidator havuzundaki kayıpların belirli bir eşiği aşması durumunda devreye girecek. Bu sayede diğer havuzlardan otomatik fon aktarımı engellenecek.

Dinamik Piyasa Sınırları:

Açık pozisyon (OI) limitleri, piyasa büyüklüğüne daha uygun şekilde dinamik olarak ayarlanacak.

Zincir Üstü Oylama Sistemi:

Doğrulayıcılar, belirli eşiklerin altına düşen varlıkların listeden çıkarılması konusunda zincir üstü oylamayla karar verebilecek.

HyperLiquid’in açıklamasında, “Yaşanan olay, alçakgönüllü, azimli ve odaklanmış olmanın önemini hatırlatan bir ders oldu. HyperLiquid mükemmel değil, ancak inşa sürecimiz, yatırımcılar, destekçiler ve geliştiricilerin katkılarıyla gelişmeye devam edecek,” ifadelerine yer verildi.