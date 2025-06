Hyperliquid’in yerel kripto varlığı HYPE, 46 dolara yaklaşan tarihi zirvesinin ardından son iki gün içinde yüzde 20 değer kaybederek 37 doların altına düştü. Bu sert düşüş, yatırımcılar arasında fiyatın ne kadar daha gerileyebileceğine dair spekülasyonları artırdı.

Sosyal medya platformu X’te birçok yatırımcı, fiyatın 20 dolar bandına kadar gerileyebileceğini öne sürdü. Tanınmış analist Altcoin Sherpa, Bitcoin’deki dalgalanmanın devam etmesi hâlinde HYPE’ın 30 dolar seviyelerine düşebileceğini dile getirdi. Yine de HYPE’ı mevcut döngünün en güçlü projelerinden biri olarak gördüğünü ve elindeki varlıkları stake etmeyi sürdüreceğini ifade etti.

Bir diğer analist Byzantine General ise Nisan ayında oluşmaya başlayan uzun vadeli yükseliş trend çizgisine dikkat çekti. Bu çizginin altına inilmesinin, artan açık pozisyonlarla birlikte negatif sinyal oluşturabileceğini belirtti.

Pretty important level for $HYPE with a serious OI build up.

It better not break that trend. pic.twitter.com/Xp5jJqr5s6

— Byzantine General (@ByzGeneral) June 19, 2025