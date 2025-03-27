Bitget CEO’su Gracy Chen, Hyperliquid’in tartışmalı bir piyasa manipülasyonu olayı sonrası aldığı kararlar nedeniyle FTX benzeri bir çöküş riski taşıdığını belirtti.

Chen, Hyperliquid’in vadeli işlem borsasında yaşanan bu olayın ardından JellyJelly (JELLY) vadeli işlemlerini platformdan kaldırmasını eleştirdi.

Merkeziyetsizlik ve Yapısal Riskler

26 Mart’ta Hyperliquid, şüpheli piyasa faaliyetlerine dair kanıt bulduğunu iddia ederek JELLY vadeli işlemlerini kaldıracağını ve mağdur kullanıcıları tazmin edeceğini duyurdu. Ancak bu karar, sadece küçük bir doğrulayıcı grubu tarafından alındı ve borsanın merkeziyetsizlik iddiasını sorgulayan tepkileri çekti.

Bitget CEO’su Chen, sosyal medyada bu duruma tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Kendini cesur bir vizyona sahip merkeziyetsiz bir borsa olarak tanıtmasına rağmen Hyperliquid, daha çok denizaşırı bir merkezi borsa (CEX) gibi faaliyet gösteriyor. KYC/AML prosedürleri olmadan yasa dışı işlemlere ve kötü niyetli aktörlere açık.”

Söz konusu endişelere, BitMEX kurucu ortağı Arthur Hayes de destek vererek Hyperliquid’in merkeziyetsizlik iddialarını eleştirdi.

Chen ayrıca Hyperliquid’in davranışlarını “profesyonellikten uzak” ve “etik dışı” olarak nitelendirdi. Şirketin kötü yönetimi nedeniyle kullanıcıların zarar gördüğünü ve platformun güvenilirliğinin ciddi şekilde sarsıldığını ifade etti.

Bunun yanı sıra Chen, Hyperliquid’in tehlikeli bir emsal oluşturduğunu belirtti ve bir borsanın güvenilirliğinin finansal istikrar kadar kullanıcı güvenine de bağlı olduğunu vurguladı. Eğer bu sorunlar çözülmezse, Hyperliquid’in gelecekte daha fazla piyasa manipülasyonuna açık kalacağını da sözlerine ekledi.