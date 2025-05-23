Hyperliquid’in yerel token’ı HYPE, Mayıs ayında %94’lük bir yükselişle 36,90 dolar ile yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaştı. Bu yükseliş, platformun türev ürünlerdeki açık pozisyonlarının 9,37 milyar dolar ile rekor kırmasıyla aynı döneme denk geldi.

Düzenleyici Gelişmeler ve DeFi Rüzgarı

HYPE, son 24 saatte %14,5 yükselerek 30,78 dolardan yeni ATH seviyesi olan 35,35 dolara ulaştı. Haftalık yükseliş %37,7 olurken, aylık bazda fiyat artışı %94’e çıktı. Geçen yılın sonundaki 3,81 dolar seviyesinden bugüne bakıldığında, HYPE %868,7 değer kazandı.

Bu yükseliş, Bitcoin’in neredeyse 112.000 dolar seviyesine tırmanarak piyasa değerini 2,2 trilyon dolar üzerine taşıdığı günlerde yaşandı.

Rallinin merkezinde, Hyperliquid Lab’in düzenleyici otoritelerle proaktif iletişimi yer alıyor. 23 Mayıs’ta ekip, ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’na (CFTC) kalıcı türevler ve 7/24 işlem konusunda iki resmi görüş mektubu sunduklarını açıkladı. Hyperliquid ekibi, DeFi tabanlı finansal çerçevelerin piyasa verimliliğini, bütünlüğünü ve kullanıcı korumasını artıracağına vurgu yaptı.

Açık Pozisyonlarda Tarihi Zirve

Platformdaki açık pozisyonlar yatırımcı ilgisinin zirveye çıktığını gösteriyor. CoinGlass verilerine göre, aktif türev sözleşmeleri 9,3 milyar doların üzerine çıkarak birkaç gün önceki 8 milyar dolarlık rekoru geride bıraktı.

HYPE kontratlarında talep 747 milyon dolara ulaşarak sadece Bitcoin (4,06 milyar dolar) ve Ethereum’un (1,21 milyar dolar) gerisinde kaldı. Son 24 saatte HYPE işlem hacmi 492 milyon doları geçti.

Ancak yükseliş, bazı büyük yatırımcılara (balinalara) da kayıplar getirdi. Spot On Chain’in verilerine göre, HYPE’a karşı 5x kaldıraçlı, 57 milyon dolarlık açığa satış yapan bir balina, fiyat yükselince 23,5 milyon dolar zarar ederek pozisyonunu kapatmak zorunda kaldı.

Özetle: Hyperliquid’in HYPE token’ı, güçlü yükselişiyle piyasada dikkatleri üzerine çekerken, protokoldeki türev işlemlerde de rekor seviyelere ulaşılmış durumda.