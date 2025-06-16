2025 boğa döngüsünün dikkat çeken projelerinden HYPE, Hyperliquid üzerindeki yoğun işlem hacmiyle 44,70 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Türev piyasalarında işlem yapan balinalar yüksek kaldıraçlı pozisyonlarından ciddi kârlar elde etti.

Balinalar Büyük Kazanç Sağladı

En büyük HYPE yatırımcılarından biri, yüksek kaldıraçla açtığı long pozisyon sayesinde 13,93 milyon dolardan fazla gerçekleşmemiş kâr elde etti. Bu yatırımcı, son 30 günde %121 getiri sağlayarak 10 milyon doların üzerinde gerçekleşmiş kazançla platformun ilk 100 işlemcisi arasına girdi.

HYPE’ın vadeli işlemlerdeki açık pozisyon hacmi 1,89 milyar doların üzerine çıkarak, hem kurumsal hem de bireysel yatırımcıların yoğun ilgisine işaret ediyor.

HYPE Rallisi Memecoin PURR’a da Sıçradı

Hyperliquid’in yerel memecoin’i PURR, HYPE’ın rallisinden pozitif etkilendi. PURR son 24 saatte %19 artarak 0,29 doların üzerine çıktı. PURR, daha volatil bir varlık olmasına rağmen Hyperliquid’in başarısına bağlı bir gösterge token olarak görülüyor.

Mart-Nisan aylarında 12 dolar seviyelerine kadar gerileyen HYPE, o dönemden bu yana istikrarlı bir yükseliş gösterdi. Şu anda token üzerinde herhangi bir satış baskısı ya da token kilit açılımı (unlock) riski bulunmuyor. Ancak:

Fiyat keşfi çoğunlukla Hyperliquid üzerinde gerçekleşiyor.

Diğer borsalardaki işlem araçları sınırlı.

Likiditenin büyük kısmı türev piyasalara bağlı.

Bu da fiyatın ani yön değişimlerine açık olabileceğini gösteriyor.

Hyperliquid’in Gelirleri ve Kullanıcı Sayısı Artıyor

Hyperliquid, son 30 günde 65,3 milyon dolar gelir elde ederek tüm merkeziyetsiz borsalar (DEX) arasında zirveye oturdu. Kayıtlı kullanıcı sayısı 500.000’e yaklaşırken, balinaların günlük 300.000 doların üzerinde işlem hacmi gerçekleştirdiği bildiriliyor.

Öte yandan platformun ünlü trader’larından James Wynn, büyük pozisyonlarını kapattı. Şu anda yalnızca küçük bir BTC long pozisyonu (40x kaldıraçlı) tuttuğu bildiriliyor. Wynn’in HYPE token’ı tutmadığı ve bazı pozisyonlarını diğer piyasalarda hedge ettiği öne sürülüyor.

Sonuç olarak HYPE, yüksek hacim ve düşük satış baskısıyla yeni zirveleri test etmeye devam ediyor. Ancak fiyatın büyük ölçüde tek bir platforma bağlı olması, yatırımcılar için riskleri beraberinde getiriyor.

Rallinin sürdürülebilirliği, hem piyasa duyarlılığına hem de Hyperliquid üzerindeki balina davranışlarına bağlı olarak şekillenecek.