Hyperliquid’in yerel token’ı HYPE, yeniden gündeme gelen airdrop söylentileriyle birlikte 20 dolar seviyesine yaklaşarak yatırımcıların dikkatini çekti.

HYPE, haberin yazıldığı sırada 19 dolar civarından işlem görüyor. Teknik ve psikolojik açıdan kritik kabul edilen 20 dolar eşiği yakından takip ediliyor. CoinGecko verilerine göre token, son 24 saatte yaklaşık yüzde 4 değer kazandı ve piyasa değeri 6 milyar doları aştı.

Son 24 saatte en iyi performans gösteren altcoin’lerden biri olan HYPE, işlem hacmindeki yaklaşık yüzde 100’lük artışla öne çıktı. Hypeflows tarafından paylaşılan verilere göre, Hyperliquid’in açık pozisyon oranı merkezi borsalarla kıyaslandığında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler, açık pozisyon verilerinin yeni kullanıcı akışını ölçmek için etkili bir gösterge olduğunu belirtiyor. Bu durum, Hyperliquid’in bireysel yatırımcılar arasında daha organik bir büyüme yakaladığını ortaya koyuyor.

Yaklaşık 6 milyar dolarlık günlük işlem hacmiyle Hyperliquid, merkeziyetsiz borsalar arasında toplam hacmin yüzde 83’ünü tek başına oluşturuyor.

New season of points farming on HL?

Points page UI updated on testnet.$HYPE

Hyperliquid. pic.twitter.com/F82BMCqTYb

— NMTD.HL/BTC (@NMTD8) April 28, 2025