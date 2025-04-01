Hut 8 Corp., büyük ölçekli Bitcoin madenciliği ve Bitcoin rezervleri geliştirmeye odaklanacak yeni bir yan kuruluş olan American Bitcoin Corp’u kurdu.

Bu adım, şirketin ASIC madencilerini American Data Centers, Inc.’e devredip şirkette çoğunluk hissesi elde etme stratejisinin bir parçası olarak atıldı. Eric Trump ve Donald Trump Jr. gibi yatırımcıların desteklediği şirket, yapılan işlemin ardından American Bitcoin adıyla yeniden markalandı.

Amerikan Bitcoin, yönetim ekibine Mike Ho, Matt Prusak ve Eric Trump’ı dahil etti.

American Bitcoin Corp Faaliyetleri

Resmi basın açıklamasına göre, Hut 8’in Compute segmentinde yer alan tüm Bitcoin madenciliği faaliyetleri artık American Bitcoin markası altında devam edecek. Ancak bu segment, Hut 8’in finansal raporlarında konsolide edilmeye devam edecek.

Hut 8, American Bitcoin’in tek altyapı ve operasyon ortağı olacak ve Power & Digital Infrastructure bölümleri aracılığıyla uzun vadeli sözleşmelerden düzenli gelir elde etmeyi hedefleyecek. Öte yandan American Bitcoin, dünyanın en büyük ve en verimli Bitcoin madencisi olmayı ve aynı zamanda stratejik bir Bitcoin rezervi oluşturmayı planlıyor.

Şirketin kurucu ortaklarından Eric Trump, gelişmeyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Bitcoin alanında kendini kanıtlamış bir lider olan Hut 8 ile ortaklık kurmak büyük bir onur. Veri merkezleri konusundaki operasyonel uzmanlıklarını, Bitcoin ve merkeziyetsiz finans konusundaki ortak tutkumuzla birleştirerek güçlü bir temel oluşturmayı ve büyük bir büyüme sağlamayı hedefliyoruz.”

Şirketin yönetim kurulu Mike Ho, Asher Genoot, Justin Mateen ve Michael Broukhim olmak üzere dört kişiden oluşacak. Hut 8 ayrıca American Bitcoin’e özel ASIC barındırma ve yönetim hizmetleri sunacak ve ortak hizmet anlaşması kapsamında günlük operasyonları yönetecek.