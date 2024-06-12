Hunter Biden’ın suçlu bulunması, ilgili memecoin’lerin fiyatında ciddi bir dalgalanmaya yol açtı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden, yargılandığı federal mahkemede suçlu bulundu. Bunun ardından Biden ailesine atıfta bulunan memecoin’ler dalgalanmaya başladı.

Hunter Biden Neden Yargılanıyor?

Joe Biden’ın adı sık sık skandallar ile anılan oğlu Hunter Biden, dün federal mahkeme tarafından suçlu bulundu.

Biden, yasaklı madde kullanmasına rağmen tabanca satın almak ile suçlanıyordu. ABD yasalarına göre bireysel silahlanma hakkı, 1 yıldan uzun süre hapis yatmış veya yasaklı madde kullanıcılarına tanınmıyor.

Ancak Hunter Biden, mahkemeye göre silah satın alırken yasaklı madde kullanmadığı yönünde yalan beyan verdi. Bu şekilde satın aldığı silahı 11 gün boyunca evinde bulundurdu.

Mahkeme, Biden’ın suçlu olduğuna karar verdi ancak cezası tam olarak kesinleşmedi. Hunter Biden, 25 yıla kadar hapis yatabilir.

Memecoin’lerden Sert Hareket

Hunter Biden’ın suçlu bulunmasının ardından, Biden ailesine atıfta bulunan ancak aile ile resmi bir ilişkisi bulunmayan memecoin’lerde sert bir dalgalanma gözlendi.

Hunter Boden (HUNTBODEN) adlı memecoin, bir günde yüzde 116 fırladıktan sonra yüzde 50’nin üzerinde çakıldı. Jeo Boden (BODEN) adında bir diğer memecoin ise yüzde 26 yükseldikten sonra yüzde 6 düştü. BODEN, 12 Ocak’a ise yüzde 15 değer artışı ile başladı.

ABD’nin first lady’sine ithafen piyasaya sürülen Jill Boden (JILLBODEN) ise aynı zaman diliminde yüzde 9 düşüş gösterdi.

Büyük kripto paralar ise güne sakin başladı. Yüzde 1 civarı yükselen Bitcoin (BTC), 68 bin dolar sınırından işlem görüyor. Neredeyse hiçbir hareketlilik göstermeye Ether (ETH) ise 3.540 dolarda seyrediyor.