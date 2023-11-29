Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiliz futbol kulübü Hull City’ye sponsor olan kripto para borsası, ciddi bir soruşturmayla karşı karşıya. Tomya olarak bilinen kripto para borsasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 25 kişi gözaltına alındı ve 11 kişi tutuklandı.

Hull City’nin sponsorları arasında yer alan kripto para borsası Tomya’nın soruşturma altında olduğu ortaya çıktı. Halk TV adlı haber sitesinde yer alan rapora göre soruşturma, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Tomya borsası tarafından 211.500 dolar dolandırıldığını iddia eden bir Musa Ekmekçioğlu adlı bir yatırımcının şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada şimdiye kadar 11 kişi tutuklandı. Soruşturma dosyasına göre Tomya’da çalıştığını iddia eden Muammer Uslu adlı bir şahıs, Musa Ekmekçioğlu’nu arayarak kripto paralarla ilgilenip ilgilenmediğini sordu.

Dosyaya göre Musa Ekmekçioğlu’nun kripto paralarla ilgilendiğini söylemesi üzerine Muammer Uslu, Ekmekçioğlu’nun fonlarını yönetmeye başladı ve onu İdol FX adlı forex sistemleri müdürü Halil Demir ile tanıştırdı. Halil Demir, Musa Ekmekçioğlu’na forex işlemleriye yüksel kazanç vaadinde bulundu.

Musa Ekmekçioğlu adına birçok işlem gerçekleştirildi. İnternette İdol FTX hakkında birçok şikayet olduğunu öğrenen Ekmekçioğlu platforma yatırdığı parasını geri alamayıca şikayette bulundu. Soruşturma neticesinde Ekmekçioğlu’na benzer şekilde birçok kişinin dolandırıldığı ortaya çıktı.

5 ay boyunca yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda 24 Kasım sabahı düğmeye basıldı ve İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aranan 32 kişiden 25’i gözaltına alındı. Gözaltında alınan 25 kişiden 1’i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken 11 kişi ise tutukluluk talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Tutuklanan isimler arasında Tomya borsasının kurucusu Yavuz Usta da yer alıyor. 10 milyon TL sermaye ile kurulan Tomya Teknoloji AŞ’nin sahibi Yavuz Usta’nın yanı sıra tutuklanan diğer isimler şu şekilde: Yavuz Usta’nın eski danışmanı Ekonomist Ece Pulaş, Muammer Uslu, Kemal Tutuman, Halil Demir, Hacı Yusuf Alagöz, Yusuf Almaz, Abdulkadir Çakır, Gözdenur Kulaber, Hüseyin Kayra, İbrahim Bayrak.

Gözaltına alınan diğer isimler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan isimlerden bazılarının kripto para borsası Tomya’nın çalışanları arasında yer aldığı bildirildi. Gözdenur Kulaber’in ise Tomya’daki işinden 2022 yılının Şubat ayında ayrıldığı belirtiliyor.

Dolandırıcılık iddiasıyla soruşturma başlatılan kripto para borsası Tomya, geride bıraktığımız yıl Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship kulüplerinden Hull City ile sponsorluk anlaşması imzalamıştı. İmza törenine Acun Ilıcalı, Ozan Tufan, Tomya kurucusu Yavuz Usta ve Ece Pulaş katılmıştı.