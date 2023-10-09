HTX saldırısında çalınan tüm fonlar iade edildi ve saldırı, bir beyaz şapka girişimi olarak yeniden tanımlandı.

HTX (eski adıyla Huobi Global) borsası geride bıraktığımız Eylül ayı sonunda hacker’ların saldırısına uğramış ve borsadan 8 milyon dolarlık fon çalınmıştı.

Hacker, borsanın sıcak cüzdanlarından yaklaşık 7,9 milyon dolar değerinde 4.997 ETH çaldı. O dönemde HTX CEO’su Justin Sun konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada saldırganın kimliliğini belirlediklerini ifade etmiş ve fonları geri iade etmesi için hacker’a 1 hafta süre vermişti.

Justin Sun, hacker’a çaldığı fonları iade etmesi karşılığında %5 beyaz şapkalı hacker ödülü teklif etti ve fonları iade etmesi durumunda hakkındaki yasal işlem başlatmayacağına söz verdi.

Çalınan Fonlar, Borsa Rezervlerinden Karşılandı

25 Eylül’de HTX borsasının saldırıya uğramasından kısa bir süre sonra Justin Sun, çalınan tüm ETH’lerin borsanın rezervlerineden karşılanarak yerine konulduğunu bildirdi. Justin Sun o dönemde yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

HTX, saldırı kaynaklı zararların tümünü karşıladı ve ilişkili tüm sorunları çözdü. Tüm kullanıcı fonları SAFU’dur ve borsa faaliyetlerine normal seyrinde devam etmektedir. 8 milyon dolar, kullanıcılarımız tarafından tutulan 3 milyar dolar değerindeki varlığa kıyasla nispeten küçük bir miktarı temsil etmektedir. Ayrıca bu, borsamızın sadece iki haftalık gelirine tekabül etmektedir.

Bu açıklamasının ardından Justin Sun cadı avına başladı. Sun, hacker’a çaldığı tüm fonları iade etmesi için bir hafta süre verdi. Justin Sun 25 Eylül’de şu açıklamayı yaptı: Size %5 beyaz şapka bonusu teklif ediyoruz. Fonları bir hafta içerisinde iade etmezseniz, kolluk kuvvetlerini devreye sokacağız.

Ancak fonlar, Justin Sun’ın verdiği bir haftalık süreçten çok daha sonra iade edildi. Hacker’ın çaldığı fonları yaklaşık bir hafta daha geç iade etme nedeninin, borsayla iletişime geçerek yasal işlem başlatılmayacağına dair güvence istemesi olabilir.

HTX Hacker’ı Tüm Fonları İade Etti

Zincir üstü veriler, hacker’ın 8 Ekim Pazar günü, öğleden sonra çaldığı tüm fonları iade ettiğini gösteriyor. Fonların iade edildiği blockchain dedektifi ZachXBT ve borsanın CEO’su Justin Sun tarafından da doğrulandı.

Fonların iadesinin ardından HTX borsası söz verdiği gibi %5’lik beyaz şapka ödülünü hacker’a gönderdi. Borsa cephesinden konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

Hacker’ın söz verdiği gibi tüm fonları tamamen iade ettiğini doğruladık ve ayrıca hacker’a 250 ETH’lik bir beyaz şapka bonusu ödedik. Hacker, doğru yolu seçti. Sektördeki herkese yardımları için teşekkür ediyoruz.

Bu tür saldırılarda hacker, genelde vadedilen ödülü tutarak kalan fonları iade eder. Bununla birlikte HTX hacker’ının neden fonların tamamını iade ettiği belli değil. Saldırgan artık çalınan fonların kontrolünün kendisinde olmadığını kanıtlamak ve gelecekteki olası davalardan kaçınmak için bu tür bir girişimde bulunmuş olabilir.