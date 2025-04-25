Kripto para borsası HTX (eski adıyla Huboi), ABD Başkanı Donald Trump’ın, TRUMP sahipleri için düzenleyeceği akşam yemeğine katılmaya hazırlanıyor.

Donald Trump kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, resmi memecoin’i Official Trump’ın (TRUMP) en büyük 220 yatırımcısıyla bir akşam yemeğinde bir araya geleceğini duyurdu. Söz konusu akşam yemeği, Trump’a ait kulüplerden birinde düzenlenecek.

HTX de bu kapsamda Donald Trump’ın memecoin’i TRUMP’ın en çok büyük 220 yatırımcıya sunduğu akşam yemeği etkinliğine katılmak için bir cüzdanını kullandı. Bu durum, HTX’in ABD Başkanı’yla bir araya gelmek için ödeme yaptığına dair eleştirileri de beraberinde getirdi. TRUMP’ın en büyük 25 yatırımcısı, ABD Başkanı Donald Trump ile özel VIP resepsiyona katılım hakkı elde edecek.

Arkham Inteligence verilerine göre HTX, söz konusu etkinliğe “Sun” kullanıcı adıyla ve 8NBEbxLknGv5aRYefFrW2qFXoDZyi9fSHJNiJRvEcMBE Solana adresi üzerinden kaydoldu. HTX’in rezerv kanıtı aracında yer alan bu adreste 1,1 milyon TRUMP token bulunuyor.

Bu durum borsa yerine yemeğe kimin katılacağına dair soru işaretlerine yol açtı. Kripto para topluluğu, etkinliğe HTX adına Justin Sun’ın katılacağına dair spekülasyonlar yapıyor. Justin Sun, HTX’in danışmanı olarak görev yapıyor ve kamuoyunda borsanın sahibi olmadığını iddia ediyor.

Her ne kadar borsanın sahibi olduğuna yönelik iddiaları reddetse de Sun, hem HTX’in kamuya açık yüzü hem de borsayla ilgili çeşitli davaların tarafı konumunda. Ayrıca Justin Sun, USDD rezervlerini TRON DAO Reserve onayı olmadan HTX’te depolamak gibi çeşitli projelerinde de HTX’i aktif şekilde kullanıyor.

Öte yandan Sun, Trump ailesinin bir diğer kripto para projesi olan World Liberty Financial’ın da en büyük yatırımcısı konumunda. World Liberty Financial, Sun ile bağlantılı Wrapped Bitcoin ve Sun’ın kurduğu TRON gibi projelere de yatırım yaptı.

Justin Sun’ın 20 Ocak’ta Liberland’ın “başbakanı” sıfatıyla Trump’ın yemin törenine katılması bekleniyordu. Ancak daha sonra adı basın bülteninden çıkarıldı ve etkinlikte görünmedi.

Sonuç olarak HTX aracılığıyla Trump’ın akşam yemeğine “Sun” koduyla kaydolan kişinin bizzat Justin Sun olma ihtimali çok yüksek. Konuyla ilgili HTX ve Justin Sun’a yöneltilen sorulara şu ana kadar yanıt verilmedi.