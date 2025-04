Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, Paris Blockchain Week’te yaptığı konuşmada, Trump’ın küresel ölçekte başlattığı yeni ticaret savaşının, blockchain ve merkeziyetsizliğin neden her zamankinden daha önemli olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

IOG kurucusu Hoskinson, konuşmasında kripto endüstrisinin evriminden, karşılaşılan zorluklardan ve gelecekte ne olabileceğinden bahsetti. Hoskinson, ABD Başkanı Donald Trump’ın neredeyse tüm dünyayı hedef alan yeni ticaret savaşı başlatmasının, merkezi yapıların tehlikelerine dair ders niteliğinde olduğunu savundu. Çin, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerin de sürece dahil olmasıyla, az sayıda kişinin elinde toplanan gücün sistemleri nasıl çökerttiğini ifade etti. “Her zaman en büyük zararı halk görür. Bu nedenle hayatımı adadığım merkeziyetsizlik fikri artık daha da gerekli,” dedi.

Hoskinson, blockchain teknolojisinin vaatlerine rağmen, mevcut yapısında önemli riskler ve tehlikeler barındırdığını belirtti. Bu sorunların çözümü için yeni bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Hoskinson, ABD’de kripto dostu yeni yönetimin önümüzdeki aylarda stablecoin yasasını, yıl sonuna kadar ise daha kapsamlı dijital varlık düzenlemelerini geçirmesini beklediğini söyledi.

Bu durumda Amazon, Apple, Google ve Microsoft gibi teknoloji devlerinin kripto sektörüne dahil olacağını ifade etti.

Ancak bu şirketlerin son derece merkezi yapılar olduğuna dikkat çeken Hoskinson, bu gelişmenin, blockchain’in ruhuna aykırı olduğunu belirtti:

Bu nedenle blockchain sektörünün merkeziyetsiz tarafının birleşerek mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

IOG olarak Cardano’da bazı küçük hatalar yaptıklarını itiraf eden Hoskinson, bu hatalardan ders çıkardıklarını söyledi. Yeni vizyonunu şu şekilde özetledi: “Blockchain’in dördüncü nesli, geleneksel finans (TradFi) ve merkeziyetsiz finansı (DeFi) birleştirip sadece ‘Finans’ (Fi) haline getirmeli.”

Konuşmasının sonunda Hoskinson, yeni bir projeden de ipuçları verdi. Buna göre, BTC, ETH, ADA ve diğer varlıklara sahip olan kullanıcılara toplamda 37 milyon token dağıtılacak. Detayların önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.

