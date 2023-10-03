Japonya merkezli otomobil devi Honda, ödeme seçeneklerine kripto paraları da ekledi. Artık dünyanın dört bir yanındaki insanlar, Ripple (XRP) ve Shiba Inu (SHIB) de sahil olmak üzere çeşitli kripto para birimleriyle Honda ürünleri satın alabilecek.

Kripto Paralarla Geleceğe Yönelin

Tokyo merkezli otomobil, motosiklet ve güç kaynağı üreticisi Honda Motor Co., müşterilerinin kripto paralarla da ürün satın almasına veya kiralamasına olanak sağlamak için FCF Pay ile ortaklık kurdu. Honda’nın ödeme kabul ettiği kripto paralar arasında Bitcoin (BTC) ve Ether’in (ETH) yanı sıra Ripple (XRP), Shiba Inu (SHIB), Binance Coin (BNB), Polkadot (DOT) ve çok daha fazlası yer alıyor.

Honda’nın ödeme yöntemi olarak kabul ettiği kripto paralara arasında Pepe Coin (PEPE), Floki Inu (FLOKI), Bone ShibaSwap (BONE), Doge Killer (LEASH) gibi meme coin’ler de bulunuyor.

Bu tür meme coin’ler, geride bıraktığımız son birkaç yılda, piyasadaki meme coin trendi sonrası ortaya çıktı. İlk meme coin’in tarihi ise çok daha eskiye dayanıyor. 2013 yılında piyasaya sürülen Dogecoin (DOGE), Elon Musk’ın projeye ilgi göstermesi sonrasında en önemli kripto para projelerinden birine dönüştü.

Eğer meme coin’lerin ne olduğu hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuyorsanız, CryptoPotato olarak bu konuda hazırladığımız YouTube videosuna göz atabilirsiniz.

XRP ve SHIB ile Ödeme Kabul Eden Diğer Şirketler

Shiba Inu (SHIB) bu hafta başında, FCF Pay’in Teksas merkezli enerji şirketi Chariot Energy ile ortaklık kurdu. Bu kapsamda Chariot Energy, güneş paneli faturaları için kripto paralarla ödeme yapabileceğini açıkladı.

Öte yandan İngiliz bankacılık devi HSBC’nin uygun müşterilerinin mortgage kredilerini XRP ve SHIB de dahil olmak üzere çeşitli kripto paralarla ödeyebileceğini açıkladı.