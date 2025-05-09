Rusya Devlet Duması Mali Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoly Aksakov, Hindistan ile Pakistan arasındaki artan gerilimin küresel yatırımcıları Bitcoin gibi alternatif varlıklara yönlendirebileceğini söyledi.

Aksakov’a göre, jeopolitik belirsizlik dönemlerinde kripto paralara olan talep artıyor.

7 Mayıs’ta Rus parlamento gazetesine konuşan Aksakov, bazı ülkelerin sınır ötesi silah ticaretinde Bitcoin’i ödeme aracı olarak kullandığını belirtti. “Böylesi politik gerilimler altın ve Bitcoin gibi yatırım araçlarını öne çıkarıyor. Özellikle Bitcoin, silah tedarikinde ödeme aracı olarak kullanılmaya başladı,” dedi.

While geopolitical tensions between India and Pakistan are top of investors’ minds, many are finding comfort in the muted impact on stocks historically. Read for free with your email on what could move markets today. https://t.co/k7xA2yLAKO — Bloomberg (@business) May 8, 2025

Aksakov, Bitcoin’in artık güvenli liman olarak görüldüğünü ve jeopolitik kriz dönemlerinde yatırımcıların ilgisini çektiğini ifade etti. Ancak Bitcoin fiyatları üzerindeki en büyük etkinin hâlâ ABD kaynaklı olduğunu vurguladı: “Dünyada en fazla Bitcoin sahibi Amerikalı, bu nedenle fiyatlar öncelikle ABD’den etkileniyor.”

Hindistan-Pakistan geriliminin ruble üzerinde etkili olmayacağını belirten Aksakov, Rus para biriminin tamamen iç ekonomik koşullara bağlı olduğunu dile getirdi.

Kripto para düzenlemelerinin baş mimarı olarak bilinen Aksakov, daha önce Rus şirketlerinin yurt dışı ticarette Bitcoin ve benzeri dijital varlıkları kullandığını açıklamıştı. Eylül 2024’te Moskova yönetimi, sivil ve askeri kullanıma uygun ürünlerin dış ticaretinde kripto para ödemeleri için özel bir çalışma grubu oluşturdu.

A three-day ceasefire declared by Russia came into effect on Thursday morning with skies over Ukraine's major cities quiet, in a change from successive nights of heavy attacks by Russian drones and ballistic missiles https://t.co/69e2hZVJW9 — Reuters (@Reuters) May 8, 2025

Stablecoin Atağı

Öte yandan Rus devlet bankaları da itibari para yerine geçebilecek çözümler için stablecoin projelerine yöneliyor. Ekim 2024’te Promsvyazbank, A7 adlı sınır ötesi ödeme platformunu devreye aldı. Nisan sonunda TASS’a konuşan Maliye Bakanlığı yetkilisi Osman Kabaloev, ruble destekli blockchain tabanlı ödeme araçlarının şimdiden kullanılmaya başlandığını belirtti.