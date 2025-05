Rusya Devlet Duması Mali Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoly Aksakov, Hindistan ile Pakistan arasındaki artan gerilimin küresel yatırımcıları Bitcoin gibi alternatif varlıklara yönlendirebileceğini söyledi.

Aksakov’a göre, jeopolitik belirsizlik dönemlerinde kripto paralara olan talep artıyor.

7 Mayıs’ta Rus parlamento gazetesine konuşan Aksakov, bazı ülkelerin sınır ötesi silah ticaretinde Bitcoin’i ödeme aracı olarak kullandığını belirtti. “Böylesi politik gerilimler altın ve Bitcoin gibi yatırım araçlarını öne çıkarıyor. Özellikle Bitcoin, silah tedarikinde ödeme aracı olarak kullanılmaya başladı,” dedi.

While geopolitical tensions between India and Pakistan are top of investors’ minds, many are finding comfort in the muted impact on stocks historically. Read for free with your email on what could move markets today. https://t.co/k7xA2yLAKO

— Bloomberg (@business) May 8, 2025