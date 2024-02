XRP, 1 dolar engelini aşma yolunda ilerliyor olabilir. Ripple’ın SEC ile süregelen davası da performansını etkileyebilir.

Kripto analisti Dark Defender, XRP fiyatını derinlemesine inceledi. Analiste göre altcoin, 18 dolarda zirveyi bulabilir.

XRP fiyatının bir sonraki hedefini tahmin etmek için çeşitli gösterge ve formasyonlarını kullanan analist, üç potansiyel fiyat seviyesi tespit etti.

Analistin kullandığı formasyonlardan biri olan “ABC düzeltmesi,” yatırımcılara bir varlığın genel trend içinde verdiği geçici dönüş veya geri çekilme sinyallerini yakalama imkanı sunuyor.

Hi all. We recently checked the #XRP daily frame & discussed the 5 Wave correction in the daily frame has ended.

The weekly time frame & #RSI are slightly underperforming compared to daily and have a Weekly Resistance to break.

The regular ABC corrective wave has also been… pic.twitter.com/IOUwTgiQrF

— Dark Defender (@DefendDark) February 8, 2024