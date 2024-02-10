XRP, 1 dolar engelini aşma yolunda ilerliyor olabilir. Ripple’ın SEC ile süregelen davası da performansını etkileyebilir.

Kripto analisti Dark Defender, XRP fiyatını derinlemesine inceledi. Analiste göre altcoin, 18 dolarda zirveyi bulabilir.

XRP fiyatının bir sonraki hedefini tahmin etmek için çeşitli gösterge ve formasyonlarını kullanan analist, üç potansiyel fiyat seviyesi tespit etti.

Analistin kullandığı formasyonlardan biri olan “ABC düzeltmesi,” yatırımcılara bir varlığın genel trend içinde verdiği geçici dönüş veya geri çekilme sinyallerini yakalama imkanı sunuyor.

Hi all. We recently checked the #XRP daily frame & discussed the 5 Wave correction in the daily frame has ended. The weekly time frame & #RSI are slightly underperforming compared to daily and have a Weekly Resistance to break. The regular ABC corrective wave has also been… pic.twitter.com/IOUwTgiQrF — Dark Defender (@DefendDark) February 8, 2024

XRP, 18 Doları Görür Mü?

Gösterge; A, B ve C olmak üzere üç dalgadan oluşuyor. Her bir dalga, düzeltme sırasında trend devamlarını ve potansiyel giriş noktalarını tespit etmeye yardımcı oluyor.

Dalgaları XRP grafiğine uygulayan Dark Defender, üç dalganın ulaştığı noktaları şöyle açıkladı:

Birinci dalga 0,93 dolarda, ikinci dalga 0,43 dolarda bitiyor. Üçüncü dalganın ise 1,88 dolar, 5,85 dolar ve hatta 18,22 dolarda kapatması mümkün.

Olağan ABC düzeltme dalgasının tamamlanması, yukarı yönde hareket ihtimalini güçlendiriyor. Fakat yatırımcı, belirli koşulların sağlanmaması halinde XRP’nin 0,3917 dolara çekilebileceği konusunda uyardı. XRP 0,52 doların üzerine tutunmayı başarırsa, analiste göre bu ihtimal epey zayıflayacak.

Yukarıdaki göstergelerde günlük bir kırılma yaşandığını ekleyen analist, XRP’nin şu anda 1,88 dolara doğru yol aldığını öne sürdü.

Ripple-SEC Davasında SEC’in Eli Güçlendi

SEC ve Ripple’ın devam eden hukuk savaşı, XRP’nin performansını ciddi şekilde etkileyebilir. Örneğin Dark Defender’ın dikkat çektiği ilk dalga, ABD’li yargıç Analisa Torres’in Temmuz 2023 tarihinde verdiği karar ile kesişiyor. Torres, XRP satışlarının çoğu durumda kayıt dışı menkul kıymet işlemi sayılamayacağına hükmederek, XRP fiyatında yükselişi tetiklemişti.

İkinci dalga, XRP’nin 0,39 dolara düşmesiyle geri çekilme gösterdi.

Ripple-SEC davasında Torres son olarak Ripple Labs’ten 2022-2023 yıllarına ait mali kayıtlarını paylaşmalarını istedi ve SEC lehine bir karar vermiş oldu. Ripple’ın kurumsal XRP satışlarından elde edilen gelirine ilişkin belgeleri de mahkemeyle paylaşması gerekiyor.

XRP, haftayı 0,50 dolar civarında görece sabit geçirdi. Piyasa gözlemcileriyse yakında yaşanabilecek fiyat dalgalanmaları üzerine spekülasyona başladı.