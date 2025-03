Popüler analist Ali Martinez, XRP’nin uzun süredir devam eden bir teknik analiz formasyonunu kırarak yeni bir ralliye hazırlandığını öngörüyor.

Ali Martinez’in XRP fiyat tahminin gerçekleşebilmesi için varlığın %530 oranında değer kazanması gerekiyor.

This is why $XRP can still reach $15! pic.twitter.com/vkIiR0rnpU

— Ali (@ali_charts) March 14, 2025