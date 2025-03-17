Popüler analist Ali Martinez, XRP’nin uzun süredir devam eden bir teknik analiz formasyonunu kırarak yeni bir ralliye hazırlandığını öngörüyor.

Ali Martinez’in XRP fiyat tahminin gerçekleşebilmesi için varlığın %530 oranında değer kazanması gerekiyor.

XRP Fiyat Tahmini

Ripple’ın XRP’si uzun yıllar boyunca beklentilerin altında performans gösterdi. Bu kötü performansta SEC’in 22 Aralık 2020 tarihinde XRP’nin bir menkul kıymet olduğu iddiasıyla Ripple’a dava açması etkili oldu.

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Bu ve bu gibi gelişmeler nedeniyle 2017-2018 yıllarındaki boğa sezonunda kaydettiği 3,40 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunu yaklaşık 7 yıldır kırmayı başaramayan XRP, son birkaç aylık süreçte yatırımcılarını umutlandırdı.

2024 yılındaki ABD Başkanlık seçiminin ardından 0,6 dolardan 3,39 dolara kadar yükselen XRP, bu ivmesini sürdürmeyi başaramadı ve tekrar 2 doların altına kadar geriledi. CoinGecko verilerine göre 2,33 dolar seviyesinde işlem gören XRP’nin, kısa bir süre içerisinde ABD’de emtia olarak sınıflandırılabileceği öngörülüyor.

Analist Ali Martinez, XRP’nin 2018 yılından bu yana simetrik üçgen formasyonu içerisinde hareket ettiğini ve bu formasyonun kısa bir süre önce yukarı yönlü kırıldığını bildirdi. Martinez, XRP’nin bu kırılımla birlikte 15 dolara kadar yükselebileceğini tahmin etti.

Bu tahminin gerçekleşebilmesi için XRP’nin %530 oranında değer kazanarak piyasa değerini 900 milyar dolara yükseltmesi gerekiyor. Eğer bu senaryo gerçekleşirse XRP, ETH’yi geride bırakarak Bitcoin’in ardından piyasa değeri en yüksek ikinci kripto para olabilir.

Öte yandan XRP’nin, ABD Başkanlık seçimlerini takip eden birkaç aylık süreçte %530 oranında değer kazandığını da unutmamak gerekiyor. Ripple-SEC davasındaki olumlu gelişmeler ve XRP ETF’lerinin onaylanması halinde XRP fiyatı yeni bir boğa koşusuna başlayabilir.