Bir X kullanıcısı, “PI’nin 5 dolar ve üzerine çıkacağını, bunun sadece bir zaman meselesi olduğunu” öngördü.

Analistler, PI’nin yeniden yükselişe geçmeye hazır olabileceğini ve fiyat tahminlerinin 4 ila 40 dolar arasında değiştiğini belirtiyor. Bazıları sembolik bir hedef olarak 314,159 doları işaret ediyor. Pi Network’ün X (Twitter) hesabındaki takipçi sayısı 4 milyonu aştı ve ETH, SHIB ve XRP gibi büyük kripto paraları geride bıraktı.

PI Yeniden Yükselişe Hazır mı?

Pi Network’ün yerel token’ı PI, tartışmalı kripto projesinin doğuşundan yaklaşık altı yıl sonra, 20 Şubat’ta işlem görmeye başladı. Açık Ağ’ın (Open Network) lansmanı sırasında PI’yi listeye alan borsalar arasında Bitget, OKX ve MEXC bulunuyor.

PI’nin fiyatı, ilk işlem günlerinde önemli dalgalanmalar yaşadı. 0,65 doların altına düşen token, 27 Şubat’ta neredeyse 3 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Takip eden günlerde ise değeri yaklaşık 1,50 dolara geriledi ve şu anda 1,90 dolar civarında konsolide oldu (CoinGecko verilerine göre).

Bazı endüstri katılımcılarına göre, PI için yeniden bir yükseliş zamanı gelmiş olabilir. X kullanıcısı Coinvo, PI’nin “kontrol noktasından mükemmel bir şekilde sıçradığını” iddia etti. Yatırımcı, bu seviyenin 1,58 dolar olduğunu öne sürdü.

Bir diğer piyasa gözlemcisi MOON JEFF ise mevcut fiyatın harika bir alım fırsatı sunduğunu düşünüyor. PI’nin 5 doların üzerine çıkmasının sadece bir zaman meselesi olduğuna inanıyor.

Geçen ay, X kullanıcısı Pi Blockchain, bir sonraki dalganın PI’nin değerini 4 dolara hatta 40 dolara taşıyabileceğini öngördü. Bazıları ise daha da iyimser davranarak, PI coin’in, Pi (π) sayısının denk geldiği 3,14159 ile sembolik bir bağlantısı olan 314,159 dolara yükselebileceğini tahmin ediyor.

Ancak, böyle bir rakamın PI’nin piyasa değerinin 2 trilyon doların üzerine çıkmasını gerektireceğini belirtmekte fayda var (dolaşımdaki arzın yaklaşık 7 milyar token olduğu varsayılırsa). Şu anda PI’nin piyasa değeri yaklaşık 13,4 milyar dolar seviyesinde, bu da bu tahmini oldukça gerçek dışı kılıyor.

Pi Network’ün Son Başarısı

Proje, son zamanlarda daha popüler hale geldi ve bu büyük ihtimalle yukarıda bahsedilen önemli kilometre taşından kaynaklanıyor. CryptoPotato’nun yakın zamanda bildirdiğine göre, Pi Network’ün X (eski adıyla Twitter) hesabındaki takipçi sayısı 4 milyonu aştı.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, Shiba Inu (SHIB), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) gibi tanınmış kripto paralar bu rakamın gerisinde kalıyor. Pi Network, özellikle Asya’da oldukça popüler. Güney Kore, Vietnam, Çin, Japonya, Hindistan, Singapur ve diğer ülkeler, projenin güçlü kaleleri haline geldi.

Yakın zamanda Wu Blockchain, Güney Kore’deki Pi Network kullanıcılarının 1,3 milyonu aştığını ve bunun Binance ve Coinbase gibi dev borsaların yerel müşteri tabanını geride bıraktığını tahmin etti.