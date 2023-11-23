Cardano (ADA) yeni bir boğa koşusuna mı hazırlanıyor? Son dönemde önde gelen analistler ve uzmanlar ADA fiyatına yönelik birçok tahminde bulundu.

En popüler kripto para birimlerinden biri olan ADA, birçok yatırımcının ve analistin izleme listesinde yer alıyor. Her ne kadar son birkaç günlük zaman diliminde fiyat düzeltmesine giderek 0,40 doların altına gerilese de piyasa katılımcıları ADA’nın yeni bir boğa koşusuna hazırlandığını düşünüyor.

Cardano (ADA) geride bıraktığımız hafta sonu 0,40 dolardan 0,36 dolar bandına kadar geriledi. Bununla birlikte ADA fiyatı son 30 günlük zaman diliminde yaklaşık %50 oranında değer kazandı. Hal böyle olunca analistler ve uzmanlar, Cardano (ADA) fiyatındaki kilit direnç seviyelerini yakından takip etmeye başladı.

Cardano (ADA) Yükselecek mi?

Kripto para analisti ve Youtuber LuckSide Crypto, Cardano (ADA) fiyatına dair açıklamalarda ve tahminlerde bulundu. Cardano (ADA) fiyatının piyasadaki son yükseliş trendi sırasında diğer kripto paraların gerisinde kaldığına dikkat çeken LuckSide Crypto, ADA’da yeni bir boğa sezonunun kapıda olduğunu öngördü.

LuckSide Crypto, ADA fiyatının 0,40 ile 0,41 dolar aralığındaki direnci geçememesi nedeniyle fiyat düzeltmesine giderek 0,36 dolara gerilediğini kaydetti. ADA fiyatı Kasım ayında iki kez 0,40 dolar direncinin üzerine çıkmayı denedi ancak başarısız oldu. ADA son olarak bu yılın Nisan ayında 0,40 doların üzerine çıkmayı başarmış ve yaklaşık 1 hafta boyunca bu seviyenin üzerinde işlem görmüştü.

LuckSide Crypto, Bitcoin (BTC) fiyatının 38.000 dolar direncini aşmayı başarması durumunda Cardano (ADA) fiyatının da 0,40 dolar direncini kırabileceğini belirtti.

Cardano (ADA) Fiyat Tahminleri

Son dönemde Cardano (ADA) fiyatına ilişkin tahminlerde bulunan tek kişi LuckSide Crypto değil. Birçok analist, Cardano (ADA) fiyatının yükselişe hazırlandığına inanıyor.

Crypto Capital Venture’ın Kurucusu Dan Gambardello bu kapsamda Cardano (ADA) fiyatı için 11 dolarlık fiyat tahmininde bulundu. Tıpkı LuckSide Crypto gibi Dan Gambardello da fiyat tahminini, kripto para piyasasındaki geçmiş trendlere dayandırdı. Dan Gambardello, ADA’nın önceki BTC yarılanmasından bir yıl sonra önemli bir fiyat artışı yaşadığını belirtti.