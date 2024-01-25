Kripto Anne olarak da tanınan SEC Komisyon Üyesi Hester Peirce, SEC’in spot Ethereum ETF’lerini onaylamak için bir davaya ya da mahkeme kararına ihtiyaç duymayacağını belirtti.

Peirce bu açıklamalarıyla, SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine onay vermesiyle sonuçlanan davalara ve mahkeme kararlarına atıfta bulunuyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nda (SEC) Komisyon Üyesi olarak görev yapan Hester Pierce, kripto para topluluğunda ise “Kripto Anne” olarak tanınıyor. Hester Peirce, SEC’in spot Ethereum ETF’lerini onaylamak için yeni bir davaya veya mahkeme kararına ihtiyaç duymayacağını belirtti.

Kripto para odaklı medya platformu CoinGape’e röportaj veren Hester Peirce, SEC’in spot Ethereum ETF’lerine tıpkı diğer ETF’ler gibi yaklaşmak için yeni bir davaya veya mahkeme kararına ihtiyaç duymaması gerektiği görüşünde.

“Keyfi ve Kaprisli Bir Yaklaşım”

SEC Komisyon Üyesi Hester Peirce son açıklamalarıyla spot Bitcoin ETF’lerinin onayına atıfta bulunuyor. Zira SEC, 2013 ile 2023 yılları arasında yapılan onlarca spot Bitcoin ETF başvurusunu reddetti. Ancak Grayscale’ın SEC’e açtığı davayı 2023 yılının ikinci yarısında kazanmasıyla işler bir anda değişti.

Grayscale, GBTC fonunu spot Bitcoin ETF’ine dönüştürmek için yaptığı başvuruyu reddeden SEC’e 2022 yılında dava açmıştı. Mahkemenin SEC’e bu başvuruyu yeniden değerlendirmesini emretmesinin ardından SEC’in spot Bitcoin ETF’lerine ve başvuru sahiplerine yönelik tutumu olumlu yönde değişti.

Washington DC Temyiz Mahkemesi, SEC’ten vadeli Bitcoin ETF’lerini onaylarken spot Bitcoin ETF’lerine onay vermeme nedeninin açıklamasını istedi. Mahkeme, Grayscale’ın SEC’in “keyfi ve kaprisli bir yaklaşımla” spot Bitcoin ETF’lerini reddettiğine ilişkin suçlamasını doğru buldu.

Ethereum ETF’leri için Dava Açılmasına Gerek Yok

SEC bundan yaklaşık iki hafta önce 10 Ocak’ta spot Bitcoin ETF’lerine onay verdi. SEC’in 10 yıllık ısrarının ardından spot Bitcoin ETF’lerine yeşil ışık yakma nedeninin Grayscale’ın açtığı davayı kazanması olduğu düşünülüyor.

Hester Peirce, CoinGape’e verdiği röportajda şu anda SEC’in önündeki 7 spot Ethereum ETF başvurusunun, tıpkı spot Bitcoin ETF’leriyle aynı kaderi paylaşıp paylaşmayacağının sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

Onaylarımızı bu yolla vermeyeceğiz. Sürecin başından bu yana söylediğim şey, bu ürünleri normal bir değerlendirme uygulamamız gerektiğidir. Tıpkı benzer ürünlere uyguladığımız gibi bir değerlendirme. Bu nedenle doğru olanı yapmak için mahkemenin bizim yaklaşımızın ‘keyfi ve kaprisli’ olduğunu söylemesine ihtiyacımız olmamalı.