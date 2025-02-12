ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto paralara karşı yıllardır sürdürdüğü katı tutumunu değiştiriyor. SEC Komiseri Hester Peirce, ajansın düzenlemeleri dava yoluyla değil, net kurallar çerçevesinde şekillendirileceğini duyurdu.

Peirce’ın bu açıklaması, SEC’in Binance’e karşı açtığı davayı 60 günlüğüne askıya almasının ardından geldi. Peirce, Binance’e açılan davanın geri çekilip çekilmeyeceğine dair herhangi bir açıklama yapmazken diğer kripto para şirketlerine açılan davaların da gözden geçirileceğini söyledi.

Trump Yönetimi Kripto Dostu Politikalara Yöneliyor

20 Ocak’ta Donald Trump yemin ederek ABD’nin 47. Başkanı olarak göreve başladı. Böylelikle ABD’li düzenleyicilerin kripto para sektörüne yönelik tutumu da değişmeye başladı. Trump göreve başlamasından iki gün sonra kripto politikalarını belirlemek üzere özel bir danışma grubu oluşturdu ve ulusal dijital varlık rezervi oluşturulması için bir kararname imzaladı.

SEC Komisyoneri Hester Pierce, düzenleyici kurumun artık kripto para şirketlerine engeller çıkarmak yerine inovasyonu teşvik edecek düzenleyici çerçeve oluşturmaya odaklanacağını, açık ve şeffaf kurallar getirerek sektöre rehberlik edeceklerini söyledi:

“Son birkaç yıldır, yasaları yorumlamak yerine davalarla düzenleme yapıyorduk. Bu çok alışılmış bir yöntem değil.”

SEC Kripto Platformlarını Nasıl Düzenleyecek?

SEC, uzun süredir kripto para ticaret platformlarının menkul kıymet yasalarına tabi olup olmadığına karar vermeye çalışıyor. Peirce, öncelikli olarak her bir platformun hangi varlıklarla işlem yaptığına bakılarak düzenleme yapılacağını söyledi. Eğer bir platform menkul kıymetlerle işlem yapıyorsa, SEC’in denetimine girecek. Aksi halde, düzenleyici kurum geri adım atacak.

Peirce, SEC’in XRP, SOL, LTC ve DOGE için yapılan spot ETF başvurularını da aktif olarak değerlendirdiğini açıkladı. Peirce, Bitcoin ETF’lerini desteklediğini ve altcoin’ler için de benzer düzenlemelerin değerlendirildiğini belirtti.

Meme Coinler SEC’in Yetki Alanında Değil

Trump ve eşi Melania Trump’ın kendi memecoin projelerini başlatması, SEC’in tutumunu nasıl etkileyeceği soruldu. Peirce, bu konuda doğrudan yorum yapmazken, birçok memecoin’in SEC’in mevcut düzenlemelerine tabi olmayabileceğini ifade etti.

“Memecoin’lerin çoğu muhtemelen SEC’in mevcut yasal çerçevesine girmiyor. Eğer Kongre ya da Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) bunları düzenlemek isterse, bu onların kararı olur.”

SEC Küçülüyor, Öncelikler Değişiyor

SEC’in kripto piyasalarına yönelik tavrındaki değişim, kurumsal yapısında da dönüşüme yol açıyor. Kurum, gönüllü istifa programı başlatarak personel sayısını azaltmaya başladı. Peirce, kaç çalışanın bu teklifi kabul ettiğine dair bilgi vermese de, SEC’in küçülmeye ve daha verimli çalışmaya odaklandığını belirtti.

SEC’in yeni yaklaşımı, kripto piyasalarının geleceğini şekillendirebilecek büyük bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Yatırımcılar ve sektör temsilcileri, yeni dönemde SEC’in nasıl bir yol izleyeceğini merakla takip ediyor.