Satoshi Nakamoto’nun kimliği 16 yıl sonra ortaya çıkıyor olabilir.

Belgesel yapımcısı Cullen Hoback ve HBO kısa bir süre içerisinde seyirciyle buluşması beklenen “Money Electric: The Bitcoin Mystery” adlı filmini duyurdu. Bu belgeselde Bitcoin’in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto’nun kimliğinin nihayet açığa çıkabileceği belirtiliyor.

Belgesel yapımcısı Cullen Hoback daha önce önce komplo teorisi QAnon’u aydınlatmıştı. Hoback, en çok HBO’nun “Q: Into the Storm” adlı mini dizisinde QAnon komplo teorisinin yazarlarından birkaçını tespit ettiğini öne sürmüştü. Ancak Cullen Hoback’in Satoshi Nakamoto’nun kimliğini kesin olarak tespit edip etmediği henüz netleşmiş değil.

A few of you might have wondered why I disappeared. Well, I was tracking down someone else who disappeared. Curious who's behind Bitcoin?#MoneyElectric: The Bitcoin Mystery drops next Tuesday. It's going to be a rollercoaster. #Satoshi https://t.co/2B17FZxkqZ — Cullen (@CullenHoback) October 3, 2024

Cullen Hoback konuyla ilgili olarak X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Birkaçınız neden ortadan kaybolduğumu merak etmiş olabilirsiniz. Eh, kaybolan başka birini arıyordum. Bitcoin’in arkasında kim var merak ediyor musunuz? ‘Money Electric: The Bitcoin Mystery’ önümüzdeki Salı günü yayınlanıyor. Bu bir heyecan fırtınası olacak.

Hooback, Satoshi’nin kimliğini kesin olarak tespit edip etmediğini söylemekten kaçındı. 3 Ekim Perşembe günü yayınlanan fragmanda ağırlıklı olarak Adam Back’e yer veriliyor. Britanyalı cypherpunk Adam Back, 2009 yılında Satoshi Nakamoto’nun e-posta gönderdiği ilk birkaç kişiden biri.

Her ne kadar bir süredir Satoshi Nakamoto olduğu iddia edilse de Adam Back bu iddiaları kesin bir şekilde reddediyor. Geride bıraktığımız Şubat ayında kamuoyuyla paylaşılan Back ve Satoshi arasındaki e-postalar da bu Adam Back’in açıklamalarını destekliyor.

Galaxy Digital’in Araştırma Başkanı Alex Thorn’a göre belgeselde Satoshi Nakamoto olarak Len Sassaman’ın adı geçiyor. ABD’li kriptograf Sassaman, Satoshi’nin Bitcoin’i ilk kez duyurduğu cypherpunk e-posta grubuna katkıda bulunmuştu. 2011 yılında intihar eden Sassaman, Satoshi Nakamoto olduğu iddia edilen isimler arasında yer alıyor.

Satoshi Nakamoto Kim?

Bitcoin’in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto, 2010 yılında başka bir projeye odaklanacağını söyleyerek izini kaybettirdi. 8 Ekim 2024 tarihinde HBO’da yayınlanacak “Money Electric: The Bitcoin Mystery” adlı belgesel, izleyici kazanmak için Satoshi Nakamoto’nun kimliğini bulduğunu iddia ediyor olabilir. Bununla birlikte Satoshi’nin kim olduğu gerçekten tespit edildiyse bu durum finans dünyasında geniş yankı uyandırabilir.