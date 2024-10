Satoshi Nakamoto’nun kimliği 16 yıl sonra ortaya çıkıyor olabilir.

Belgesel yapımcısı Cullen Hoback ve HBO kısa bir süre içerisinde seyirciyle buluşması beklenen “Money Electric: The Bitcoin Mystery” adlı filmini duyurdu. Bu belgeselde Bitcoin’in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto’nun kimliğinin nihayet açığa çıkabileceği belirtiliyor.

Belgesel yapımcısı Cullen Hoback daha önce önce komplo teorisi QAnon’u aydınlatmıştı. Hoback, en çok HBO’nun “Q: Into the Storm” adlı mini dizisinde QAnon komplo teorisinin yazarlarından birkaçını tespit ettiğini öne sürmüştü. Ancak Cullen Hoback’in Satoshi Nakamoto’nun kimliğini kesin olarak tespit edip etmediği henüz netleşmiş değil.

A few of you might have wondered why I disappeared. Well, I was tracking down someone else who disappeared.

Curious who's behind Bitcoin?#MoneyElectric: The Bitcoin Mystery drops next Tuesday. It's going to be a rollercoaster. #Satoshi https://t.co/2B17FZxkqZ

— Cullen (@CullenHoback) October 3, 2024