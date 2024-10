HBO’nun merakla beklenen “Electric Money: The Bitcoin Mystery” adlı belgesel nihayet yayınlandı. Yönetmen Cullen Hoback tarafından hazırlanan belgesel’de Satoshi Nakamoto’nun Kanadalı geliştirici Peter Todd olduğu iddia ediliyor.

HBO belgeseli, bu iddialarını dolaylı gerekçelerle destekliyor. Bunlar arasında Todd’un ilk Bitcoin geliştiricilerinden biri olması ve ünlü kriptograf Adam Back ile olan bağlantısı gösteriliyor. Öte yandan sunulan kanıtlar arasında Peter Todd’un 2010 yılında BitcoinTalk forumunda Satoshi Nakamoto’nun gönderisini kendi profiliyle yazdığı bir mesajla devam ettirmesi ve “Bitcoin’leri feda etme” konulu bir sohbet de yer alıyor.

Belgeselin yapımcısı Hoback, Peter Todd’un bu mesajla Satoshi Nakamoto’nun yaklaşık 1 milyon BTC’lik rezervlerinden bahsetmiş olabileceğine işaret ediyor.

BitMEX Research, HBO’nun yeni belgeseli “Electric Money: The Bitcoin Mystery” hakkında yaptığı paylaşımda, belgeselin Peter Todd’un Bitcoin’in yaratıcısı Satoshi Nakamoto olduğuna dair ortaya attığı iddiaları sert bir şekilde eleştirdi. BitMEX, 52 dakikalık belgeselin yaklaşık 15 dakikasını Todd’un Satoshi olduğu yönünde kanıt sunmaya çalışmaya ayırdığını, ancak bu kanıtların “yanlış ve önemsiz” olduğunu belirtti.

Summary of HBO documentary

Around 15 minutes of the long film is dedicated to trying to indicate that @peterktodd is Satoshi. The “evidence” for this claim in the film is absolutely pathetic, being both wrong and inconsequential at the same time.

Seems they just perhaps added… https://t.co/l20s4FQfes

— BitMEX Research (@BitMEXResearch) October 9, 2024