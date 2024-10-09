HBO’nun merakla beklenen “Electric Money: The Bitcoin Mystery” adlı belgesel nihayet yayınlandı. Yönetmen Cullen Hoback tarafından hazırlanan belgesel’de Satoshi Nakamoto’nun Kanadalı geliştirici Peter Todd olduğu iddia ediliyor.

HBO belgeseli, bu iddialarını dolaylı gerekçelerle destekliyor. Bunlar arasında Todd’un ilk Bitcoin geliştiricilerinden biri olması ve ünlü kriptograf Adam Back ile olan bağlantısı gösteriliyor. Öte yandan sunulan kanıtlar arasında Peter Todd’un 2010 yılında BitcoinTalk forumunda Satoshi Nakamoto’nun gönderisini kendi profiliyle yazdığı bir mesajla devam ettirmesi ve “Bitcoin’leri feda etme” konulu bir sohbet de yer alıyor.

Belgeselin yapımcısı Hoback, Peter Todd’un bu mesajla Satoshi Nakamoto’nun yaklaşık 1 milyon BTC’lik rezervlerinden bahsetmiş olabileceğine işaret ediyor.

Peter Todd İddiaları Yalanladı

BitMEX Research, HBO’nun yeni belgeseli “Electric Money: The Bitcoin Mystery” hakkında yaptığı paylaşımda, belgeselin Peter Todd’un Bitcoin’in yaratıcısı Satoshi Nakamoto olduğuna dair ortaya attığı iddiaları sert bir şekilde eleştirdi. BitMEX, 52 dakikalık belgeselin yaklaşık 15 dakikasını Todd’un Satoshi olduğu yönünde kanıt sunmaya çalışmaya ayırdığını, ancak bu kanıtların “yanlış ve önemsiz” olduğunu belirtti.

Summary of HBO documentary Around 15 minutes of the long film is dedicated to trying to indicate that @peterktodd is Satoshi. The “evidence” for this claim in the film is absolutely pathetic, being both wrong and inconsequential at the same time. Seems they just perhaps added… https://t.co/l20s4FQfes — BitMEX Research (@BitMEXResearch) October 9, 2024

BitMEX Research, bu iddiaların HBO’nun ortalama düzeydeki belgeseline yönelik ilgiyi arttırmak için ortaya atıldığını öne sürdü. Paylaşımda, Todd’un Satoshi olduğuna dair sunulan kanıtların “gülünç derecede yetersiz” olduğu vurgulandı.

Peter Todd kripto para topluluğunda pek fazla tanınmasa da sosyal medya platformu X’te yaklaşık 180.000 takipçiye sahip.

Belgeselin yönetmeni Cullen Hoback CNN’e verdiği röportajda Todd’un Satoshi Nakamoto iddialarını net bir şekilde reddettiğini, belgeseli “sorumsuzluk” olarak nitelendirdiğini ve hayatını tehlikeye attığını iddia etti.

Plot twist: it was signed by Adam Back pretending to be me pretending to be him. https://t.co/ebeQRGOJiA — Peter Todd (@peterktodd) October 7, 2024

Peter Todd da konuyla ilgili olarak CNN’e açıklamalarda bulundu. Todd, belgesel yayınlanmadan önce HBO’nun kendisine ulaşmadığını ve filmi izleme fırsatı sunmadığını belirtti. Todd açıklamasında şunları kaydetti:

“Cullen burada tamamen hayali şeylere tutunuyor. Birkaç tesadüfü, olduğundan çok daha büyük bir şeye dönüştürüyor. Gerçekten ironik; bu, komplo teorisi zihniyetinin tipik bir özelliği.”

Peter Todd Kimdir? Satoshi Nakamoto Olabilir mi?

HBO belgeselinden önce Peter Todd’un Satoshi Nakamoto olabileceğine yönelik spekülasyonlar neredeyse hiç yaygın değildi.

39 yaşındaki Peter Todd Kanada’nın Ontario Sanat ve Tasarım Koleji’nden mezun oldu. Todd, Bitcoin whitepaper’ının yayınlandığı 2008 yılında 23 yaşındaydı. Todd’un henüz 15 yaşındayken önemli kriptograflar ve cypherpunk’larla iletişim kurmaya başladığı belirtiliyor.

Castle Island Ventures ortağı Nic Carter, Peter Todd’u 2017’den beri tanıdığını, onun “teknik açıdan en önemli Bitcoin destekçilerinden biri” olduğunu belirtti, ancak Todd’un Satoshi olduğuna inanmadığını ifade etti. Önde gelen Bitcoin savunucularından Jameson Lopp da bu iddiaya şüpheyle yaklaştı.

Wherever Satoshi may be, I like to think they're having a laugh at this latest round of foolishness. — Jameson Lopp (@lopp) October 8, 2024

Kripto para piyasası bu spekülasyonlara pek fazla tepki vermedi. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %0,1 oranında değer kaybeden Bitcoin (BTC) 62.386 dolar seviyesinde işlem görüyor.