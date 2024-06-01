Haziran ayında kilidi açılacak 10 kripto paraya göz atın.

Kripto projeleri; airdrop yoluyla dağıtılan, yönetim ekibine ayrılan veya yatırımcılara rezerve edilen kripto paraları kilitli tutarak, zaman içinde dolaşıma sokmayı tercih edebiliyor. Söz konusu kripto paraların kilidi, önceden oluşturulan takvim doğrultusunda açılarak dolaşıma sokuluyor.

Önde gelen kripto projeleri arasında haziran ayında kilit açılımı gerçekleştirecek kripto paraları sizler için derledik.

dYdX (ethDYDX)

Ethereum L2 protokolü dYdX, her ayın ilk günü düzenli olarak kilit açılımı gerçekleştiriyor ve belirli miktar kripto para dolaşıma giriyor.

Token Unlocks verilerine göre 1 Haziran’da yaklaşık 33 milyon ethDYDX’in kilidi açılacak. Bu miktar dolaşımdaki arzın yüzde 11’ine denk geliyor. Kilidi açılacak kripto paraların değeri, güncel kur ile neredeyse 70 milyon dolar ediyor.

1inch Network (1INCH)

1inch Network de dYdX gibi ayın ilk günü kilit açılımı gerçekleştirecek. Proje ekibi ve yatırımcılara ayrılan neredeyse 100 milyon 1INCH’in kilidi açılacak.

Dolaşıma girecek kripto paralar, güncel arzın yüzde 8’inden fazlası ediyor. Değeri ise 40 milyon doları geçiyor.

Sui (SUI)

Ayın ilk günü oldukça hareketli geçecek. Yüksek ölçeklenebilirliğe sahip bir layer 1 (katman 1) blockchain ağı Sui de kilit açılımı yapacak projelerden biri.

1 Haziran’da toplam arzın yüzde 2,7’sine denk gelen yaklaşık 65 milyon SUI, kilidi açılarak dolaşıma girecek. 65 milyon SUI, güncel kur ile 67,5 milyon dolar kadar ediyor.

Cheelee (CHEEL)

Blockchain tabanlı sosyal medya platformu Cheelee, haziran ayının en büyük kilit açılım etkinliklerinden birini gerçekleştirecek.

DefiLlama verilerine göre, 3 Haziran’da 350 milyondan fazla CHEEL’in kilidi açılacak. Dolaşıma girecek kripto paraların güncel kur ile 420 milyon doları aşan değeri dudak uçuklatıyor.

Immutable (IMX)

Ethereum tabanlı NFT’ler için geliştirilen ölçeklenme çözümü Immutable, maksimum arzının dörtte üçünü dolaşıma soktu. 14 Haziran’da da yaklaşık 25 milyon IMX’in kilidi açılacak.

Ekosistem gelişimine ve proje gelişimine ayrılan bu kripto paraların değeri, güncel kur ile 58 milyon doları aşıyor.

Starknet (STRK)

Ethereum ölçeklenme çözümü Starknet, kripto parasını piyasaya süreli çok olmamış ve gündemi sık sık meşgul eden bir proje. Piyasaya sürüldüğünden beri her ayın 15’inde belirli miktarda STRK’nin kilidi açılıyor.

Şimdiye kadar yüzde 8,5’i piyasaya sürülen STRK’nin 64 milyonu daha bu ay dolaşıma girecek. Dolaşıma girecek kripto paraların güncel değeri 80 milyon dolara yakın.

Arbitrum (ARB)

Bir diğer Ethereum layer 2 (katman 2) ölçeklenme çözümü Arbitrum, Starknet’ten bir gün sonra, 16 Haziran’da 92 milyondan fazla ARB’nin kilidini açacak.

Kilidi açılacak kripto paraların değeri 110 milyon doların üzerinde. Kilit açılımı sonrası Arbitrum’un maksimum arzının yüzde 30’u dolaşıma girmiş olacak.

ApeCoin (APE)

Popüler memecoin projesi Apecoin, her ay olduğu gibi bu ay da 17 Haziran’da kilit açılımı gerçekleştirecek. Değeri güncel kur ile 20 milyon doları geçen 10 milyona yakın APE dolaşıma sokulacak.

Space ID (ID)

Space ID, adından da anlaşılacağı üzere bir Web3 kimlik platformu. ID arzının da yüzde 30’u şimdiden dolaşımda.

22 Haziran’da 75 milyonun üzerinde ID’nin kilidi açılacak. Dolaşıma girecek ID’lerin değeri 60 milyon dolara yakın.

Avalanche (AVAX)

Popüler blockchain Avalanche, düzenli olarak kripto para dolaşıma sokan projelerden biri.

22 Haziran’da yaklaşık 10 milyon AVAX’ın kilidi açılacak. Bu AVAX’ların değeri 350 milyon doları geçiyor.