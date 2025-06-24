Kripto varlıkların yasa dışı faaliyetlerde kullanılmasını engellemek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin aklanmasını önlemeye yönelik yeni düzenlemeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, özellikle yasa dışı bahis ve dolandırıcılık yoluyla elde edilen gelirlerin kripto paralar aracılığıyla sisteme sokulmasını engellemek için kapsamlı adımlar planlanıyor.

Kripto işlemlere detaylı açıklama şartı geliyor

Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları’na (KVHS) yönelik denetimlerin artırılması hedefleniyor. Buna göre platformlar, aracılık ettikleri işlemlerde kullanılan para veya fonların kaynağını ve transferlerin amacını sorgulamakla yükümlü olacak. Tüm kripto varlık transferlerinde, kullanıcıdan en az 20 karakterlik işlem açıklaması alınması zorunlu hale getirilecek.

Yeni düzenleme kapsamında, seyahat kuralı (travel rule) kapsamında olmayan kripto çekim işlemlerine zaman sınırlaması getirilecek. Buna göre, bu işlemler ancak satın alma, takas veya yatırma işlemlerinden en erken 48 saat sonra gerçekleştirilebilecek. Eğer bir hesap üzerinden ilk kez kripto varlık çekimi yapılacaksa bu süre en az 72 saat olacak.

Stabilcoin’lerde Günlük ve Aylık İşlem Limiti

Suç gelirlerinin hızla sisteme sokulup izlerinin kaybettirilmesini önlemeye yönelik bir diğer adım ise stabil kripto paralara yönelik olacak. Değeri itibari para birimlerine sabitlenmiş olan bu varlıkların transferlerine günlük 3 bin, aylık 50 bin dolar limit getirilecek. Ancak bu sınırlar, seyahat kuralına tam uyum sağlayan kullanıcılar için iki katına kadar çıkarılabilecek. Platformlar bu noktada, kullanıcıların kimlik, adres ve cüzdan bilgileri gibi detayları eksiksiz sunmasını isteyecek.

Şimşek: Meşru Kullanıcılar Korunacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yapılacak düzenlemelerle kripto paraların doğasına uygun şekilde kontrol altına alınmasının amaçlandığını belirtti. Şimşek, “Likidite sağlayıcılığı, piyasa yapıcılığı ya da arbitraj gibi meşru faaliyetler yürüten kullanıcıların, işlemlerinin belgelenmesi şartıyla bu limitlerden muaf tutulabileceğini” açıkladı.

Ayrıca platformlara açık bir uyarıda bulunan Şimşek, yeni kurallara uymayan kripto para şirketlerinin lisans alamayabileceğini ya da mevcut lisanslarının iptal edilebileceğini vurguladı. Uyum sağlamayan platformlara yönelik idari ve mali yaptırımların da gündeme gelebileceği belirtildi.

Yeni düzenlemelerin önümüzdeki haftalarda resmi olarak duyurulması bekleniyor.