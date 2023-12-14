Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kripto varlıkların düzenlenmesine ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Bakan Şimşek, kripto varlıklara yönelik düzenleme çalışmalarında sona gelindiğini ifade etti.

Kısa bir süre önce Hürriyet’in geleneksel kahvaltı sohbetine konuk olan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, kripto varlıklara ilişkin düzenleme çalışmalarında öncelikle tanımlama yapılacağını ve SPK yasalarında da değişiklikler gerçekleştirileceğini belirtti. Bakan Şimşek şunları kaydetti:

Kripto varlıklar değer veya hak ifade edebilen gayri maddi varlıklar şeklinde tanımlanıyor. Kripto varlık hizmet sağlayıcısı, kripto varlık saklama hizmeti tanımları yapılıyor. Platformların işleyişine yönelik düzenlemeler öngörülüyor.

Türkiye’de Kripto Paralara İlişkin Son Gelişmeler

CryptoPotato olarak 11 Aralık tarihinde Türkiye’de kripto para düzenlemeleri konusunda önemli adımlar atılacağını bildirmiştik.

Bu kapsamda Türkiye’deki kripto para düzenlemelerinden Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) sorumlu olacak. Bununla birlikte belirli bir miktarın üzerindeki işlemlerden elde edilen kazançtan vergi alınacak. 2024 yılının ilk günlerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kripto para düzenlemesini meclise taşıması bekleniyor.

Kripto paraların “kripto varlık” olarak tanımlanacağı düzenlemelerde bu yeni varlık sınıfı için yasal çerçeve çizilmesi bekleniyor. Buna işlem vergisi ve kara para aklamanın önlenmesi (AML) de dahil. Ayrıca düzenleme kapsamında belirli bir miktarın üzerindeki işlemlerden vergi alınacağı ifade ediliyor.

Öte yandan kripto para saklama hizmetlerinin hangi koşullarda, kimler tarafından gerçekleştirilebileceği de düzenlemelerle belirlenecek. Şu anda halihazırda faaliyet gösteren borsalara, kısa bir süre içerisinde hayata geçirilecek düzenlemelere uyum sağlamaları için süre verilecek.

Kripto para düzenlemesinin 2024 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulması bekleniyor.