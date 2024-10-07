Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, suç gelirlerinin aklanması ve yasadışı bahis gibi faaliyetlerle mücadele adına yeni tedbirler üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Mehmet Şimşek, para ve kripto varlık transferlerinin yasadışı bahis gibi suç faaliyetlerinde kullanıldığına dikkat çekti. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde yasadışı bahis gelirlerinin ödeme ve elektronik para kuruluşlarında toplandığı ve sonrasında suç örgütlerine aktarıldığı tespit edildi. MASAK bu kapsamda 2023-2024 yılları arasında 1 milyondan fazla hesabı kapattı ve bu hesapların sahipleri hakkında adli makamlara bilgi verdi.

Ayrıca yasa dışı bahiste kullanılan 3.000’den fazla sanal POS ve bu POS’lar aracılığıyla elde edilen gelirlerin kripto varlığa dönüştürülmesi amacıyla faaliyet gösteren bir kripto para borsası kapatıldı. 2023 yılında yasa dışı bahis şüphesi taşıyan yaklaşık 500 milyon lira ve 5,5 milyon dolar değerindeki işlem teşebbüs aşamasında engellenmiş ve konuyla ilgili adli makamlara bilgi verilmişti. Bu yıl ise Sibergöz-46 Operasyonu’nda yaklaşık 7 milyar liralık haksız kazanç tespit edildi ve milyarlarca dolarlık yasadışı gelire el konuldu.

“Vatandaşlarımız Farkında Olmadan Suça Bulaşıyor”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kayıt dışı ekonomik faaliyetlerle mücadele vurgusu yaparak mali suçlarla mücadeleye kesintisiz bir şekilde devam ettiklerini açıkladı. Suç örgütleri tarafından yönetilen yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin kamu düzeni ve mali yapı üzerinde ciddi tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Şimşek bu tür sitelerin genellikle yurtdışında yerleşik sunucular üzerinden faaliyet gösterdiğini ve elde edilen gelirlerin yurtdışına aktarıldığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu sitelerle iş birliği yapan ve farkında olmadan bu siteleri kullanan vatandaşları uyardı. Şimşek şu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu vatandaşlarımız farkında olmadan suça bulaşıyor. Böylece hem ekonomik kayıplara uğruyor hem de adli soruşturmalarla muhatap olma riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Vatandaşlarımızın, özellikle öğrencilerin ve gençlerimizin çok dikkatli ve bilinçli olması, yasa dışı site ve platformlara üye olmaması, kişisel ve finansal bilgilerini suç örgütleriyle paylaşmaması ve kendisini suç niteliğindeki faaliyetleri finanse etmekten koruması önem taşıyor.”

Şimşek ayrıca sanal ortamda işlenen suçların her zaman iz bıraktığını belirterek, bu tür yasa dışı faaliyetlere karışanların daha sonra idari ve adli soruşturmalara muhatap olabilecekleri konusunda uyardı. Yasa dışı bahis gelirlerinin izinin kaybettirilmesi sürecinde kullanılan bilgiler paylaşanların, hapis cezası dahil ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini hatırlattı.

Bakan Şimşek, yasa dışı bahisle mücadelede finansal kuruluşların üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Şimşek, MASAK’ın kısa süre içerisinde ödeme kuruluşları ile kripto varlık hizmet sağlayıcılarına ilişkin yükümlülükleri sıkılaştıracağını ve denetimlerin artırılacağını belirtti.

Mehmet Şimşek bu süreçte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile ortak çalışma yapılacağını söyledi. Şimşek, finansal sistemlerinde ihmal ve zafiyet gösteren kuruluşlara uygulanacak cezaların da artırılacağını ifade etti.

Bakan Şimşek suçluların tespit edilip adalete teslim edilmesi için yargı süreçlerinin dikkatle takip edileceğini ve yasa dışı şans oyunları faaliyetlerine karşı daha etkili mücadele etmek için yeni tedbirlerin planlandığını belirtti.