ABD’li düzenleyicilere yapılan kripto para tabanlı borsa yatırım fonu (ETF) başvurularının sayısı her geçen gün artıyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ETF’lere bir süreliğine sıcak bakmasa da nihayetinde ocak ayında Bitcoin spot ETF’leri onayladı.

Bitcoin spot ETF’leri Ethereum spot ETF’ler izledi ve onların onay süreci çok daha hızlı ilerledi. Diğer yandan CFTC’ye de yeni vadeli ETF başvuruları yapılıyor.

SEC, ilk kez karma bir spot kripto ETF’yi onayladı.

Bitcoin-Ethereum ETF Geliyor

Komisyon, Hashdex tarafından yapılan Hashdex Nasdaq Crypto Index U.S. ETF başvurusunun 19b-4 formunu onayladı. Spot ETF rezervinde hem Bitcoin (BTC) hem de Ether (ETH) bulunduracak.

ABD’de ETF’ler iki aşamalı bir süreçten geçiyor. ETF’ler işleme açılmadan önce 19b-4 formlarının ardından S-1 formlarının da SEC tarafından onaylanması gerekiyor.

Hashdex, şimdi Ethereum tabanlı diğer çok sayıda ETF başvurusu gibi SEC’ten S-1 başvurusu konusunda yanıt bekliyor.

Şirket daha önce spot Ethereum ETF için başvuruda bulunmuş, ancak rakiplerinin sayısının artmasıyla başvurusunu geri çekmişti. Hashdex, daha fazla yatırımcıya hitap edecek kapsamlı bir kripto ürünü geliştirmek istemiş olabilir.

ETF Başvurularında Artış

Geçtiğimiz aylarda spot Bitcoin ETF listeleyen şirketlerin çoğu, spot Ethereum ETF için de başvuru yaptı. SEC, ilk aşamayı geçen bu başvuruların S-1 formlarını değerlendiriyor.

Ethereum ETF’lerin en geç yaz sonuna kadar onaylanıp borsalarda işleme açılması bekleniyor.

Son dönemde spot ETF’lerin yanı sıra vadeli ETF başvurularının sayısında da artış gözlendi. Coinbase; Chainlink, Avalanche ve Shiba Inu gibi çok sayıda kripto para için CFTC’ye ETF başvurusu yaptı.