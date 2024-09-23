Kamala Harris kripto paralar konusunda sessizliğini bozdu.

ABD’de bu yılki başkanlık seçimlerinin birçok gündem maddesi bulunuyor. Enflasyon ve resesyon risklerinin bulunduğu ekonomi, vergi oranları, göç sorunu, DEI politikaları, kürtaj ve kripto…

Kripto paralar özellikle Cumhuriyetçi Parti ve onun adayı Donald Trump’ın gündeminde yer alıyordu. Ancak Demokrat aday Kamala Harris de kriptoyu ajandasına ekledi.

Harris’ten Kripto Sözü

ABD’nin şimdiki başkanı Joe Biden’ın başkanlık seçimlerinden çekilmesinin ardından aday gösterilen Kamala Harris, kripto konusunda yakın zamana kadar sessizliğini korudu.

Harris, sessizliğini 22 Eylül’de bozdu. New York’ta bir etkinlikte konuşan Harris, “Amerika’nın rekabetçiliğine yatırım yapmak için iş birliği yapacağız. Tüketici ve yatırımcıları korurken, yapay zeka (AI) ve dijital varlıklar gibi yenilikçi teknolojilere yatırımı teşvik edeceğiz,” diye açıkladı.

Harris, kripto para düzenlemelerine açıklık getirileceğinin de sinyalini verdi:

Tutarlı ve şeffaf kuralları olan, güvenli bir iş ortamı oluşturacağız. Yarı iletkenlere, temiz enerjiye ve geleceğin diğer endüstrilerine yatırım yapacağız. Gereksiz bürokrasiyi de azaltacağız.

Kripto Dostu Aday Trump

Cumhuriyetçi aday Donald Trump, 2024 başkanlık seçimlerinde kripto dostu aday olarak öne çıktı. Kripto topluluğunun üyeleri ve liderleri, Trump etrafında toplandı.

Geçmişte kriptoya karşı mesafeli duran Trump, bu tutumunu son yıllarda değiştirdi. ABD’nin el koyduğu Bitcoin’leri satmasını yanlış bulduğunu söyleyen Trump, seçilmesi halinde bu BTC’lere dokunmayacağını söyledi. Hatta Trump, BTC’yi ABD’nin rezerv varlığı yapacağının sözünü verdi.

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Milyarder iş insanı, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir alışveriş ile bir kez daha kripto para meraklılarının dikkatini çekti. New York’ta bir hamburgerciye giden Trump, Bitcoin ödeyerek hamburger yedi.