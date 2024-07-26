ABD Başkan adayı Kamala Harris’in Bitcoin 2024 konferansına konuşmacı olarak katılmayı reddetmesi kripto para topluluğunda büyük tepki topladı. Ancak SkyBridge kurucusu Anthony Scaramucci, Harris’in Trump’tan daha iyi bir seçenek olabileceğine inanıyor.

Scaramucci, Donald Trump’ın geçmişte kripto paralara yönelik düşmanca tutumunu hatırlattı ve Harris’in kripto paralara karşı şeffaf bir tutum içerisinde olduğunu savundu.

Kamala Harris’in Kripto Para Stratejisi

2024 ABD Başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin olası adayının Kamala Harris olacağı düşünülüyor. Harris halihazırda Biden hükümetinde Başkan Yardımcısı olarak görev alıyor.

Scaramucci, Kamala Harris’in kripto para sektörüne yönelik şeffaf bir yaklaşım içerisinde olduğunu, Trump’ın ise 2022 yılında Bitcoin’i dolandırcılık olarak tanımladığını hatırlattı. Scaramucci’ye göre Trump’ın şu anki kripto para yanlısı tavırlarının stratejik bir hamle ve Trump böylelikle daha fazla fon toplamayı planlıyor.

Scaramucci, Harris’in kendi kripto para stratejisini geliştirebilmesi için zamana ihtiyacı olduğunu belirtti. Scaramucci, Kamala Harris’in seçimleri kazanması halinde Senatör Elizabeth Warren’ın kriptoya karşı olumsuz tavrının devam etmeyeceğini düşünüyor.

Gensler Görevden Alınabilir mi?

SkyBridge kurucusu Anthony Scaramucci, Kamala Harris’in başkanlık seçimlerini kazanması halinde SEC Başkanı Gary Gensler’ın görevden alınabileceğini ve Senatör Warren’ın etkisinin azalacağını tahmin ediyor. Bu da Kamala Harris’in olası hükümetinin kripto paralara yönelik daha dostane bir tavır takınabileceğine işaret ediyor.

Anthony Scaramucci’nin Donald Trump’ın ABD Başkanı seçildiği dönemde kısa bir süreliğine Beyaz Saray iletişim direktörü olarak görev yaptı. 2024 seçimlerinde Trump yerine Harris’e destek vermesi, Scaramucci’nin iddialarında haklı olabileceğini gösteriyor.

Kripto İçin İki Partili Yaklaşım

Scaramucci, kripto para sektörünün ABD’deki geleceği için iki partili yaklaşımın daha sağlıklı olduğunu düşünüyor. Bununla birlikte Kamala Harris’in kripto paralara yönelik tutumunun netleşmesi biraz zaman alabilir.

2024 ABD seçimleri 5 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Seçimleri kazanan başkan ve başkan yardımcısı 4 yıllık bir dönem boyunca görev yapacak. Şimdiye kadar seçim yarışı oldukça sancılı geçti. Biden 21 Temmuz’da ikinci kez aday olmayacağını açıkladı ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i destekleyeceğini açıkladı.

Donald Trump ise 30 Mayıs 2024 tarihinde ABD’de 34 farklı suçtan hüküm giydi. Ayrıca 13 Temmuz tarihinde Donald Trump’a yönelik suikast girişiminde bulunuldu.

Seçimi kazanan başkan, 20 Ocak 2025 tarihinde göreve başlayacak.