Son dönemde Almanya ve ABD hükümetlerinin yaptığı Bitcoin (BTC) satışları nedeniyle ülkelerin Bitcoin rezervleri önemli merak edilmeye başlandı.
İşte BitcoinTreasuries verilerine göre ülkelerin sahip olduğu Bitcoin miktarları ve bu Bitcoin’lerin toplam değeri:
ABD
- Bitcoin Miktarı: 207.189 BTC
- Toplam Değer: 11.798.166.272 dolar
- Küresel Bitcoin Rezervindeki Payı: %1,051
Çin
- Bitcoin Miktarı: 194.000 BTC
- Toplam Değer: 11.047.132.120 dolar
- Küresel Bitcoin Rezervindeki Payı: %0,984
Birleşik Krallık
- Bitcoin Miktarı: 61.000 BTC
- Toplam Değer: 3.473.582.780 dolar
- Küresel Bitcoin Rezervindeki Payı: %0,309
Almanya
- Bitcoin Miktarı: 28.988 BTC
- Toplam Değer: 1.660.000.000 dolar
- Küresel Bitcoin Rezervindeki Payı: %0,147
Ukrayna (hükümet)
- Bitcoin Miktarı: 46.351 BTC
- Toplam Değer: 2.639.410.417 dolar
- Küresel Bitcoin Rezervindeki Payı: %0,235
El Salvador
- Bitcoin Miktarı: 5.748,76 BTC
- Toplam Değer: 327.357.274 dolar
- Küresel Bitcoin Rezervindeki Payı: %0,029
Finlandiya
- Bitcoin Miktarı: 1.981 BTC
- Toplam Değer: 112.806.024 dolar
- Küresel Bitcoin Rezervindeki Payı: %0,010
Gürcistan (hükümet)
- Bitcoin Miktarı: 66 BTC
- Toplam Değer: 3.758.303 dolar
- Küresel Bitcoin Rezervindeki Payı: %0,000
Genel Toplam
- Toplam Bitcoin Miktarı: 545.323,76 BTC
- Toplam Değer: 31.062.213.190 dolar
- Küresel Bitcoin Rezervindeki Toplam Pay: %2,765
Bu ülkelerin yanı sıra Bulgaristan’ın da ciddi miktarda BTC rezervine sahip olduğu düşünülüyor. Bulgaristan hükümeti, 2017 yılında gerçekleştirdiği bir operasyonda 213.519 BTC ele geçirdi. Bu Bitcoin’ler günümüzde 11.911.007.951 dolar değerinde.
Ancak Bulgaristan hükümetinin hala bu Bitcoin’lere sahip olup olmadığı bilinmiyor. Zira Bulgaristan hükümeti bu Bitcoin’leri nasıl değerlendirdiği konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.