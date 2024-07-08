Son dönemde Almanya ve ABD hükümetlerinin yaptığı Bitcoin (BTC) satışları nedeniyle ülkelerin Bitcoin rezervleri önemli merak edilmeye başlandı.

İşte BitcoinTreasuries verilerine göre ülkelerin sahip olduğu Bitcoin miktarları ve bu Bitcoin’lerin toplam değeri:

ABD

Bitcoin Miktarı: 207.189 BTC

207.189 BTC Toplam Değer: 11.798.166.272 dolar

11.798.166.272 dolar Küresel Bitcoin Rezervindeki Payı: %1,051

Çin

Bitcoin Miktarı: 194.000 BTC

194.000 BTC Toplam Değer: 11.047.132.120 dolar

11.047.132.120 dolar Küresel Bitcoin Rezervindeki Payı: %0,984

Birleşik Krallık

Bitcoin Miktarı: 61.000 BTC

61.000 BTC Toplam Değer: 3.473.582.780 dolar

3.473.582.780 dolar Küresel Bitcoin Rezervindeki Payı: %0,309

Almanya

Bitcoin Miktarı: 28.988 BTC

28.988 BTC Toplam Değer: 1.660.000.000 dolar

1.660.000.000 dolar Küresel Bitcoin Rezervindeki Payı: %0,147

Ukrayna (hükümet)

Bitcoin Miktarı: 46.351 BTC

46.351 BTC Toplam Değer: 2.639.410.417 dolar

2.639.410.417 dolar Küresel Bitcoin Rezervindeki Payı: %0,235

El Salvador

Bitcoin Miktarı: 5.748,76 BTC

5.748,76 BTC Toplam Değer: 327.357.274 dolar

327.357.274 dolar Küresel Bitcoin Rezervindeki Payı: %0,029

Finlandiya

Bitcoin Miktarı: 1.981 BTC

1.981 BTC Toplam Değer: 112.806.024 dolar

112.806.024 dolar Küresel Bitcoin Rezervindeki Payı: %0,010

Gürcistan (hükümet)

Bitcoin Miktarı: 66 BTC

66 BTC Toplam Değer: 3.758.303 dolar

3.758.303 dolar Küresel Bitcoin Rezervindeki Payı: %0,000

Genel Toplam

Toplam Bitcoin Miktarı: 545.323,76 BTC

545.323,76 BTC Toplam Değer: 31.062.213.190 dolar

31.062.213.190 dolar Küresel Bitcoin Rezervindeki Toplam Pay: %2,765

Bu ülkelerin yanı sıra Bulgaristan’ın da ciddi miktarda BTC rezervine sahip olduğu düşünülüyor. Bulgaristan hükümeti, 2017 yılında gerçekleştirdiği bir operasyonda 213.519 BTC ele geçirdi. Bu Bitcoin’ler günümüzde 11.911.007.951 dolar değerinde.

Ancak Bulgaristan hükümetinin hala bu Bitcoin’lere sahip olup olmadığı bilinmiyor. Zira Bulgaristan hükümeti bu Bitcoin’leri nasıl değerlendirdiği konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.