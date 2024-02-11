Bitcoin, son 7 günde yüzde 10’a yakın değer artışı göstererek, piyasanın geri kalanını da peşine taktı. Aynı süreçte Ether yüzde 7,8, Solana yüzde 10,1, ADA yüzde 4, DOGE ise yüzde 2 yükseldi. Piyasa değeri bakımından ilk sıralarda yer alan kripto paraların çoğu, haftalık bazda değer kazanmış durumda.

Toplam değeri görece düşük kripto paralarda görülen ralliler ise çok daha dramatik olabiliyor. Finbold, 2024’te bu türden bir ralli yaşayarak toplam piyasa değeri 10 milyar doların üzerine çıkabilecek üç kripto varlığı açıkladı.

Monero (XMR)

Gizlilik odaklı geliştirilmiş, eski kripto paralardan olan Monero, buna rağmen 2,2 milyar dolar piyasa değeriyle pek de yüksek bir değere sahip değil.

Kripto para, anonimliği artıran yapısı nedeniyle dünya genelinde düzenleyicilerden yoğun bir baskı görüyor. Hatta Binance, geçtiğimiz günlerde söz konusu baskılardan dolayı XMR’ı delist edeceğini duyurdu.

Bunun sonucunda Monero, CoinMarketCap verilerine göre 166 dolardan 101 dolara çakıldı. XMR, haber yayın saati itibarıyla 120 dolar civarından işlem görüyor.

Diğer yandan, kripto paranın aylık işlem hacmi yüzde 3,09 milyar dolar ölçülüyor. Bu sayı, toplam piyasa değerinden yüzde 50 daha fazla.

Binance’ten kaldırılmasıyla en büyük sınavlarından birini verecek olan Monero, başarılı olması halinde yıl sonunda 10 milyar dolarlık bir kripto varlık haline gelebilir. Böyle bir değer artışı, fiyatın neredeyse yüzde 360 artmasıyla mümkün.

THORChain (RUNE)

Zincirler arasında birlikte işlerlik sağlayan THORChain’in kripto parası RUNE, yıl içinde büyük bir yükseliş potansiyeline sahip.

Özellikle merkeziyetsiz borsalara (DEX) odaklanan THORChain, hukuki baskılardan kaçmak isteyenlerin sığınağı olabilir.

Haber yayın saati itibarıyla 5,2 dolardan işlem gören RUNE’un piyasa değeri 1,77 milyar dolar ölçülüyor. Piyasa değerinin 10 milyar dolara ulaşması halinde, kripto para fiyatı da yüzde 475’e yakın yükselmiş olacak.

Maker (MKR)

DAI stablecoin’ın ihracı ve yönetiminden sorumlu Maker’ın yönetişim token’ı MKR, 2024’te patlama yaşama potansiyeline sahip kripto paralardan bir diğeri.

Söz konusu hukuki baskılar nedeniyle merkeziyetsiz çözümlere yönelenler, DAI ve MKR’yi tercih edebilir.

Fiyatı 10 Şubat itibarıyla 2.002 dolar olan kripto paranın piyasa değeri ise 1,84 milyar dolar ölçülüyor. Piyasa değerinin 10 milyar doları görmesi, yüzde 465’in üzerinde artış demek.