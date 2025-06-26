Kripto analiz platformu Santiment’in verilerine göre, yatırımcıların kâr-zarar durumlarında belirgin bir uçurum oluştu.

Bitcoin (BTC) sahiplerinin yüzde 94,5’i ve Ethereum (ETH) yatırımcılarının yüzde 88,7’si kârdayken, Cardano (ADA) sahiplerinin yalnızca yüzde 46,5’i pozitif durumda seyrediyor. Bu ayrışma, bazı altcoin’lerin hâlâ dipte olduğunu ve toparlanma potansiyeli taşıyabileceğini gündeme getiriyor.

Bitcoin Kâr Satışlarına Rağmen Geri Çekilmedi

Son 24 saatte yüzde 2, son bir haftada ise yüzde 3,4 değer kazanan Bitcoin, 106 bin dolar seviyesini aşarak istikrarını sürdürdü. On-chain analiz uzmanı Axel Adler Jr., son iki ayda 720 bin BTC’nin satıldığını belirtirken, güçlü alım dalgasının fiyatı koruduğunu ifade etti.

Nisan’dan bu yana, BTC’yi bir aydan kısa süredir elinde tutan yatırımcıların gerçekleşen piyasa değeri 66 milyar dolar artış gösterdi. Ancak güncel veriler, satışların hız kestiğine işaret ediyor. Bu da kısa vadede aşağı yönlü riskin sınırlı olduğu şeklinde yorumlanıyor.

İlgili: Tarih Tekerrür Ederse Bitcoin Temmuz Ayında Daha Fazla Düşebilir

ADA Baskı Altında

Cardano ise yaklaşık 0,60 dolar seviyesinden işlem görüyor. Son 30 günde yüzde 23,6 düşen ADA, yatırımcılarının sadece yüzde 46,5’ini kârda tutabiliyor. Bu durum, varlığın aşırı satım bölgesinde olabileceğine ve uzun vadeli yatırımcılar için fırsat yaratabileceğine işaret ediyor. Ancak son dönemde 270 milyon ADA’nın büyük yatırımcılar tarafından boşaltılması, toparlanmayı zorlaştırıyor.

Ethereum, XRP ve DOGE Cephesinde Kararsızlık Hakim

Ethereum yatırımcılarının yüzde 88,7’si kârda olsa da kaldıraçlı işlemlerdeki yoğunluk risk oluşturuyor. Matrixport’un uyarısına göre, bu durum ETH fiyatında kısa vadeli baskıya neden olabilir. ETH şu anda 2 bin 430 dolar civarında işlem görüyor ve haftalık bazda yüzde 4,2 kaybı var.

XRP, yatırımcılarının yüzde 65,1’ini; Dogecoin (DOGE) ise yüzde 64,7’sini kârda tutuyor. Ancak teknik göstergeler kararsız görünüyor. XRP, bir ayda yüzde 7,4 gerileyerek 2,18 dolara düştü. DOGE ise 0,16 dolar ile 0,18 dolar aralığında sıkıştı. Analist Ali Martinez’e göre bu banttan çıkış, yüzde 60’a varan ani bir hareket yaratabilir.

İlgili: ChatGPT, XRP İçin 1 Temmuz 2025 Tahminini Paylaştı

Önümüzdeki Dönemde Ne Bekleniyor?

Santiment’in analizleri, yatırımcılarının büyük kısmı henüz kâr etmemiş olan Chainlink (LINK) ve ADA gibi projelerde yükseliş potansiyeli bulunduğuna işaret ediyor. BTC’nin 100 bin dolar üzerinde tutunması, Ethereum’daki kaldıraç baskısının azalması ve altcoin’lerde teknik toparlanma sinyalleri, yukarı yönlü hareketin habercisi olabilir.