Hamster Kombat, Telegram Open Network (TON) tabanlı bir play-to-earn oyunudur. Hamster Kombat, 2024 yılının Mart ayında piyasaya sürüldü ve kısa süre içerisinde geniş bir kullanıcı kitlesine ve popülerliğe ulaştı.

Kullanıcılar, Hamster Kombat oyunu aracılığıyla sanal hamster’lar yetiştirerek ödüller kazanıyor. 2024 yılının Eylül ayında Binance Launchpool platformu Hamster Kombat’ı listeledi.

Hamster Kombat Nedir?

Hamster Kombat, 2024 yılının Mart ayında Telegram uygulamasında tap-to-earn oyunu olarak piyasaya sürüldü. Kullanıcılar, Telegram botu aracılığıyla oyunu başlatıp ekrana dokunarak ve oyun için görevleri tamamlayarak HMSTR token kazanma fırsatı elde eder.

Kısa bir süre önce kullanıcılarına yönelik HMSTR token airdrop’u gerçekleştireceğini açıklayan Hamster Kombat şu anda yaklaşık 60 milyon kullanıcıya sahip. Oyunun basit kullanıcı arayüzü ve Telegram üzerinden kolaylıkla erişilebilir olması da kısa sürede popülaritesini arttırmasının en önemli nedenleri arasında yer alıyor.

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Hamster Kombat (HMSTR), play-to-earn modeli, günlük bonuslar, NFT koleksiyonları ve heyecan verici savaşlar, kullanıcılara oyun oynarken kazanç sağlama fırsatı sunuyor.

Hamster Kombat Nasıl Oynanır?

Hamster Kombat, Telegram botu aracılığıyla kolayca başlatılabilir. Oyuncular, çeşitli oyun içi görevleri yerine getirerek hamsterlarını güçlendirebilirler.

Tıklayarak Para Toplama: Hamsterınıza enerji harcayarak ona dokunun ve coin toplayın. Bu coin’leri hamsterınızı yükseltmek için kullanabilirsiniz. Borsa Yükseltmeleri: Topladığınız coin’lerle hamsterınızın kripto borsasını geliştirin. Her yükseltme, hamsterınızın daha fazla para kazanmasına yardımcı olur. Günlük Görevler: Her gün verilen görevleri tamamlayarak bonuslar elde edebilir ve daha hızlı ilerleyebilirsiniz. NFT Hamsterlar: Oyundaki her hamster, kendine özgü yeteneklere sahip bir NFT’dir. Bu hamsterları diğer oyuncularla takas ederek daha güçlü karakterler elde edebilirsiniz. Mini Oyunlar ve Savaşlar: Hamsterlarınızı çeşitli savaşlara sokarak ödüller kazanabilir, oyun içi paralar ve anahtarlar toplayabilirsiniz. Bu ödüllerle kartlar ve çeşitli yükseltmeler satın alınabilir.

Hamster Kombat Token Ekonomisi

Token adı : Hamster Kombat (HMSTR)

: Hamster Kombat (HMSTR) Blockchain ağı : The Open Network (TON)

: The Open Network (TON) Toplam arz: 100.000.000.000 HMSTR

Hamster Kombat Airdrop

Hamster Kombat, 26 Eylül 2024 tarihinde airdrop gerçekleştireceğini duyurdu. Airdrop almaya hak kazanan kullanıcıların TON cüzdanlarını Hamster Kombat’ın Telegram botuna bağlaması gerekiyor. Kullanıcılar, günlük görevleri tamamlayarak ve referans linkleri aracılığıyla arkadaşlarını davet ederek airdrop ödüllerini arttırabilir.

Hamster Kombat Coin Nasıl Çekilir?

Kullanıcılar Hamster Kombat’ta kazandıkları token’leri, dönüştürerek TON cüzdanlarına veya merkezi borsalara çekebilir. Bunun için şu adımları takip edebilirsiniz:

Cüzdanınızı Bağlayın : Tonkeeper gibi bir TON cüzdanını Hamster Kombat hesabınıza bağlayın.

: gibi bir cüzdanını hesabınıza bağlayın. Coinleri Dönüştürün : Oyun içi coinlerinizi HMSTR tokenlarına dönüştürün.

: Oyun içi coinlerinizi tokenlarına dönüştürün. Tokenları Çekin : Tokenlarınızı çektikten sonra Tonkeeper ile yönetebilirsiniz.

: Tokenlarınızı çektikten sonra ile yönetebilirsiniz. Tokenları Ticaret Yapın: Tokenlarınızı Binance gibi borsalara göndererek yüksek likiditeyle işlem yapabilirsiniz.

Hamster Kombat’ın Kurucusu Kim?

Hamster Kombat oyunu geleneksel oyunların aksine merkezi bir yapıya sahip değil ve merkezsiz otonom organizasyon (DAO) tarafından yönetiliyor.

Hamster Kombat’ı yöneten DAO, token sahipleri tarafından kontrol ediliyor. Oyun güncellemeleri, token ekonomisi (tokenomics) ve iş birlikleri gibi önemli kararlar, bu token sahiplerinin oylarıyla belirleniyor. Bu yenilikçi sahiplik modeli, projenin başarısını topluluk çıkarlarıyla uyumlu hale getiriyor ve tüm paydaşlar arasında bir sahiplik ve iş birliği duygusu oluşturuyor.