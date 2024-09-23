30 milyondan fazla oyuncu, airdrop’a hak kazandı fakat henüz bir teslim alma yöntemi seçmedi.

Hamster Kombat’ın ilk sezonu resmi olarak nihayete eriyor. Oyunu Mart 2024’te başlatıldığından beri 300 milyondan fazla oyuncu oynadı.

26 Eylül’de gerçekleştirilecek airdrop’a tam 131 milyon oyuncu katılmaya hak kazandı. Airdrop için ayrılan coin’lerin yüzde 60’ı hemen dağıtılacak.

60 Milyar Token Dağıtılacak

Hamster Kombat ekibi, 22 Eylül’de X üzerinden airdrop haberini duyurdu. Gönderiye göre, basılacak 100 milyar HMSTR token’ın 75 milyarı topluluğa ayrıldı.

Topluluğa ayrılan token’ların 60 milyar kadarı, oyunun birinci sezonu tamamlanır tamamlanmaz teslim edilecek. Kullanıcılar airdrop sırasında 53 milyardan biraz fazla token teslim alacak.

Proje ekibi, kalan 6,75 milyar token’ı kilitleyecek ve HMSTR listelendikten on ay sonra kilidini açacak. Topluluğa ayrılan kriptoların kalan yüzde 15’i ise ikinci sezon sırasında dağıtılacak.

Airdrop tarihi olarak 26 Eylül belirlendi. Etkinliğe yalnızca üç gün kaldı, ancak 30 milyondan falza kullanıcı token’larını çekmek için henüz bir yöntem seçmedi. Ancak bu kullanıcılar yine de token’larını teslim alabilecek.

Kullanıcıların Kafası Karışık

Hamster Kombat’in duyurusunun ardından bazı kullanıcılar, ilk sezonun bitiş şekliyle ilgili memnuniyetsizliklerini dile getirdi. En büyük sorunlardan biri ise, Telegram tabanlı oyunun 2,3 milyon kullanıcıyı hile şüphesiyle airdrop’tan diskalifiye etmesi.

Gönderide kontrol için kullanılan mekanizma açıklanmadı. Ancak aylar süren çabanın ardından anahtar kazanarak ödül biriktirdiğini iddia eden bazı oyuncuların hazırlıksız yakalandığı belirtildi.

Sosyal medyada durumdan şikayetçi bazı kullanıcılar, bunun sert bir ceza olduğunu öne sürdü. Web3 analisti Crypto Pioneer, aktif kullanıcıları diskalifiye etmek için geçerli tek kriterin neden “kilit üretici bot” olduğunu sorguladı.

Analiste göre bu konuda çok sayıda hesap uyarıldı, ancak hiçbiri kalıcı olarak kapatılmadı. Bu kullanıcılara yalnızca “hile kötüdür” yazılı bir başarı rozeti verildi. Airdrop’a katılımlarıyla ilgili bir açıklama ise yapılmadı.

Kripto eğitimcisi Crypto with Khan, başka bir noktaya dikkat çekti. Sıradan oyuncular kendi “saat başına puan (PPH)” göstergesini oluştururken, token dağılımında referanslara ve influencer’lara ağırlık verildi.

Hamster Kombat, iddialara haber yayın saati itibarıyla henüz yanıt vermedi. Oyun mevcut durumda “ara sezona” girdi. Bu sezonda oyuncular, özellikle elmas gibi ilave hediyeler kazanabilecek. İddiaya göre bu ödüller, oyunun bir sonraki aşamasından önemli bir rol oynayacak.

HMSTR henüz kripto para borsalarında listelenmedi. Ancak OKX’te listelenen bir vadeli işlem sözleşmesi bulunuyor ve bu sözleşme 0,009279 dolardan işlem görüyor.

Sözleşme ay başında 0,010 dolardan işlem görüyordu. Bir aylık değer kaybı neredeyse yüzde 95 ölçülüyor.