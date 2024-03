Bitcoin ve altcoin’ler son bir haftalık süreçte ciddi değer kayıpları yaşadı. Ancak analistler, Nisan ayındaki blok ödülü yarılanması sonrasında BTC’nin yükseliş trendini sürdürebilmesi için bu düşüşlerin gerekli olduğuna inanıyor.

Haftalar süren yükseliş trendinin sonucunda Bitcoin 14 Mart’ta 73.740 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi. 15 Mart günü fiyat düzeltmesine başlayan BTC, 20 Mart’ta 60.900 dolara kadar geriledi.

CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere bu süreçte Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) ve Ripple (XRP) gibi altcoin’lerde ciddi değer kayıpları yaşandı ve iki günlük süreçte piyasanın toplam değeri 220 milyar dolar azaldı. Ancak 20 Mart’taki FOMC toplantısında faiz kararının açıklanmasının ardından işler değişti.

#Bitcoin will mark a significant level- Neve come back line- in next month.🚨 After this line has been defined, $BTC wouldn't come back forever. 🔥 There will be a "Post Halving Rally"🚀 after April 2024. The return were +9000%, +4000% and +700% in previous halvings. pic.twitter.com/1eEEtsarOb

Kripto para analisti Rekt Capital, geride bıraktığımız hafta Bitcoin’in “Tehlike Bölgesine” girdiğine dair uyarılarda bulunmuştu. Bitcoin’de son bir haftada yaşanan %20’lik önemli düşüşle birlikte Bitcoin bu bölgeye resmen giriş yapmış oldu.

Öte yandan blok ödülü yarılanmasıyla birlikte madencilerin gelirleri azalacak. Bu anlamda blok ödülü yarılanmasının, Bitcoin madencileri üzerinde bir baskı yaratacağı öngörülüyor. Bununla birlikte analistler, Bitcoin’de blok ödülü yarılanmasının ardından Bitcoin fiyatının yeni zirvelere doğru yola çıkacağına inanıyor.

Teknik analist Trader Tardigrade’e göre blok ödülü yarılanması öncesinde gelen bu düzeltme, astronomik yükselişlerin habercisi olabilir. Trader Tardigrade’e göre geçmiş yıllarda blok ödülü yarılanması öncesinde gelen düzeltmeleri, %9.000’lik, %4.000’lik ve %700’lük devasa yükselişler takip etmişti. Trader Tardigrade bu kapsamda 2024 yılındaki blok ödülü yarılanması sonrasında %200’lük bir artış yaşanacağını ve Bitcoin fiyatının 200.000 dolara yükseleceğini öngörüyor.

Son 24 saatte yaşanan yükselişlerle birlikte Bitcoin ve altcoin’ler son bir haftalık süreçte kaydettiği zararların önemli bir kısmını sildi. Ancak hala kripto para topluluğunda bir kesim, Bitcoin’deki fiyat düzeltmesinin devam edebileceğine inanıyor. Bazıları ise boğa koşusunun tamamlandığı görüşünde.

Bir diğer analist CryptoCon’a göre Bitcoin şu anda 69.000 dolar direnciyle karşı karşıya. CryptoCon, Bitcoin’de aylık Relative Vigor Index’in (RVI) .21 değerinin geçildiğini ve bu indikatörün zirvesi yaklaşık 10 ay sonra kaydedilecek bir döngüye işaret ettiğini iddia ediyor.

#Bitcoin is facing resistance for the first time in a while at ATHs (69k), which is completely natural.

Our cycle is heating up, but it is not over.

The Monthly Relative Vigor Index has crossed a .21 value, which in the past has marked a cycle top to come in 10 Months, December… pic.twitter.com/kPC7zUTEID

— CryptoCon (@CryptoCon_) March 19, 2024