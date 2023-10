Hal Finney, Satoshi Nakamoto olduğu iddia edilen başlıca isimlerden biri. Jameson Lopp kısa bir süre önce yaptığı paylaşımda Hal Finney’in Satoshi Nakamoto olmadığına dair yeni kanıtlara yer verdi.

Satoshi Nakamoto’nun kim olduğu konusu son 14 yılı aşkın süredir gizemini koruyor. 2008 yılında devrim niteliğindeki Bitcoin whitepaper’ını yayınlayan Satoshi Nakamoto, 2009 yılında Bitcoin’i kullanıma sundu.

Bu süreçte birçok kişinin Satoshi Nakamoto olduğu iddia edildi. Craig Wright, Satoshi Nakamoto olduğunu iddia eden nadir isimlerden biri. Bununla birlikte kripto para topluluğu Hal Finney, Adam Back gibi isimlerin Satoshi Nakamoto olma ihtimaline çok daha sıcak bakıyor. Her ne kadar ölmeden önce Hal Finney, Satoshi Nakamoto olmadığını çok net bir dille ifade etse de kripto para topluluğu hala bu ihtimali göz ardı etmiş değil.

Hal Finney was a legendary Cypherpunk, but he was not Satoshi.

Today I present my research to support that claim.https://t.co/gZVQv3QW0B

— Jameson Lopp (@lopp) October 21, 2023