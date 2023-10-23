Hal Finney, Satoshi Nakamoto olduğu iddia edilen başlıca isimlerden biri. Jameson Lopp kısa bir süre önce yaptığı paylaşımda Hal Finney’in Satoshi Nakamoto olmadığına dair yeni kanıtlara yer verdi.

Satoshi Nakamoto’nun kim olduğu konusu son 14 yılı aşkın süredir gizemini koruyor. 2008 yılında devrim niteliğindeki Bitcoin whitepaper’ını yayınlayan Satoshi Nakamoto, 2009 yılında Bitcoin’i kullanıma sundu.

Bu süreçte birçok kişinin Satoshi Nakamoto olduğu iddia edildi. Craig Wright, Satoshi Nakamoto olduğunu iddia eden nadir isimlerden biri. Bununla birlikte kripto para topluluğu Hal Finney, Adam Back gibi isimlerin Satoshi Nakamoto olma ihtimaline çok daha sıcak bakıyor. Her ne kadar ölmeden önce Hal Finney, Satoshi Nakamoto olmadığını çok net bir dille ifade etse de kripto para topluluğu hala bu ihtimali göz ardı etmiş değil.

Hal Finney was a legendary Cypherpunk, but he was not Satoshi.

Today I present my research to support that claim.https://t.co/gZVQv3QW0B — Jameson Lopp (@lopp) October 21, 2023

Bu kapsamda Jameson Lopp, Hal Finney’in Satoshi Nakamoto olmadığına dair yeni kanıtlar yayınladı.

Hal Finney Maratonda Koşarken Satoshi Aktifti

James Loop’un bu konudaki en önemli kanıtı, Hal Finney 10 millik bir maratonda koşarken o sırada Satoshi Nakamoto’nun Mike Hearn’la yaptığı görüşme. Hal Finney ALS hastalığına yakalanmadan önce koşmayı çok seviyordu.

Bu kanıt, üçüncü kişiler tarafından sunulan fotoğraflarla da doğrulanıyor. James Loop, Hal Finney’in her ne kadar yetenekli bir atlet olsa da koşarken e-posta yazamayacağını ve kodlama yapamayacağını belirtti. Mike Hearn o sırada Google için Zürih ofisinde çalışıyordu ve e-posta kayıtları yapılan IP incelemeleri neticesinde doğrulandı.

Node’lar ve Kodlar

Hal Finney’in Satoshi Nakamoto olmadığına dair bir diğer kanıt da ikilinin çalıştırdıkları node’lar arasındaki farklılıklar. Hal Finney’in Bitcoin node’unun Satoshi Nakamoto’nunkinden çok daha farklı olduğu görülüyor.

James Loop, Satoshi Nakamoto ve Hal Finney’in kod yazma stillerinin de farklı olduğuna dikkat çekiyor. Buradaki bağlantıya tıklayarak ikilinin kodlamalarındaki farklılıklara göz atabilirsiniz. James Loop’un Hal Finney’in Satoshi Nakamoto olmadığına dair argümanlarından biri de gizlilik. Zira Hal Finney, Satoshi Namaoto kadar giziliğine önem vermiyordu.

Önde gelen Cypherpunk’lardan biri olmasına rağmen ALS hastalığı nedeniyle hayatını kaybedene kadar yaşamını kamuoyuyla paylaşmaktan çekinmedi. James Loop bu konuda şu ifadeleri kullandı:

Hal Finney aslında mahremiyetine önem veren bir insan değildi. Eşine göre Hal Finney önde gelen mahremiyet savunucularından biriydi ve herkesin mahremiyet hakkı olduğuna inanıyordu. Hal, ilişkileri konusunda oldukça açıktı. Hal bir efsaneydi ancak düşündüğümüz gibi o efsane (Satoshi Nakamoto) değildi.

James Loop ayrıca Satoshi Nakamoto’nun kim olduğuna dair bazı özel teorileri olduğunu ancak kargaşaya yol açmamak için bu teorileri paylaşmayacağını ifade etti. James Loop, Satoshi Nakamoto’nun bir birey olarak değil bir fikir olarak hatırlanması çok daha iyi olacaktır. Tam da Satoshi Nakamoto kimliğinin arkasındaki kişinin istediği gibi.