XRP alıcıları 2 dolar seviyesini koruyor, ancak ne kadar süre daha dayanabilirler?

Önemli Destek Seviyeleri: 2,00 dolar, 1,60 dolar

Önemli Direnç Seviyeleri: 3,00 dolar, 3,40 dolar

Alıcılar Savunmaya Geçti

Piyasadaki dalgalanmalara rağmen, XRP fiyatı 2 doların üzerinde kalmayı başardı. Bu destek seviyesi, Aralık 2024’ten bu yana beş kez test edildi ve her seferinde alıcılar geri döndü. Ancak, satıcıların baskısı giderek artıyor.

Fiyat Kritik Destekte

XRP fiyatı 2 doların üzerinde kaldığı sürece yükseliş trendini koruyor. Ancak, satıcılar bu seviyeyi her test ettiğinde kırılma olasılığı artıyor. Bu nedenle, alıcıların fiyatı mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yukarı iterek bu seviyeden uzaklaştırmaları gerekiyor.

Düşüş Baskısı Artıyor

Boğalar şu ana kadar güçlü bir savunma sergilese de, piyasa momentumu aleyhlerine dönmüş durumda. Haftalık MACD göstergesi, son düşüş kesişimi sonrası aşağı yönlü hızlanıyor. Eğer bu ivme devam ederse, 2 dolar desteğinin kırılması ve fiyatın 1,60 dolara düşmesi muhtemel görünüyor.