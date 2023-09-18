Son 24 saatte ROSE, APE ve CSPR gibi kripto para birimleri LINK liderliğinde önemli yükselişler yaşadı.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatte bir kez daha 27.000 doların üzerine yükselmeye çok yaklaştı. BTC şu anda 26.900 dolar bandında işlem görüyor.

Chainlink’in token’i LINK son 24 saatte %6 oranında değer kazanırken Rollbit Coin (RLB) aynı süreçte %7’yi aşkın değer kaybı yaşadı.

Bitcoin Fiyatında Son Durum Ne?

Bitcoin geride bıraktığımız hafta 25 bin doların altına gerileyerek son iki ayın en düşük seviyesini kaydetti. Bu süreçte BTC’de fiyat dalgalanmaları ciddi şekilde arttı. Ancak spot Bitcoin ETF başvurularına ilişkin olumlu gelişmelerin ardından BTC yeniden yükselişe geçti. Böylelikle lider kripto para birimi 26 bin dolar seviyesine geri döndü ve yükseliş trendini bu seviyenin üzerinde sürdürdü.

Geride bıraktığımız haftanın geri kalanı nispeten olumlu geçti ve BTC bu süreçte değerini kademeli olarak arttırdı. Sonuç olarak Cumartesi günü lider kripto para 26.900 dolarla son iki haftanın en yüksek seviyesini belirledi.

Bitcoin 27.000 bin dolara ulaşma girişimlerinde başarısız oldu. Bitcoin birkaç yüz dolarlık fiyat düzeltmesi gerçekleştirerek 26.500 dolara geriledi. Lider kripto para birimi haftanın ilk gününde hala 27.000 doların altında işlem görüyor.

Bitcoin’in piyasa değeri 520 milyar doların üzerinde, öte yandan Bitcoin’in altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %49’un biraz üzerinde.

LINK Yükselişe Geçti

Yüksek piyasa değerli altcoin’lerin geneli Pazartesi günü nispeten sessiz. Ethereum, Binance Coin, Solana, Tron, Polygon ve Litecoin küçük çaplı yükselişler yaşarken Ripple, Dogecoin, Cardano ve Shiba Inu hafif değer kayıpları yaşadı.

Günlük bazda en büyük düşüş Rollbit Coin yaşandı. Rollbit Coin (RLB) son 25 saatte -%7,8 oranında değer kaybetti. Onu -%2 ile KAVA, -%1,3 ile Tokenize Xchange, -%1,6 ile VeChain ve -%1,3 ile Cronos takip etti.

Chainlink (LINK) ise son 24 saatte en büyük yükselişi yaşayan altcoin oldu. CoinGecko verilerine göre LINK son 24 saatte %6’nın üzerinde artış yaşadı. Onu %5’lik yükselişle Kaspa (KAS), %3,7 ile ApeCoin (APE), %3,1 ile Injective (INJ) ve %3,1 ile Casper Network (CSPR) takip ediyor.

Kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte 1,060 trilyon doların üzerinde nispeten sabit kaldı.