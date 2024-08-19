Bu hafta ABD ekonomik takvimi oldukça yoğun geçecek. Küresel piyasalar, ABD merkez bankası Fed’in FOMC toplantısına odaklanmış durumda.

Hisse senedi piyasaları toparlanma belirtileri gösterirken kripto para piyasası hala güçlü bir direnç sergiliyor. Bu nedenle kripto para topluluğu, Çarşamba günü gerçekleştirilecek FOMC toplantısını ve yayınlanacak tutanakları merakla bekliyor.

Key Events This Week: 1. Fed Meeting Minutes – Wednesday 2. S&P Global Services PMI data – Thursday 3. July Existing Home Sales data – Thursday 4. July New Home Sales data – Friday 5. Fed Chair Powell Speaks – Friday 6. Total of 4 Fed speaker events this week The S&P 500… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) August 18, 2024

Bu Haftanın Ekonomik Takvimi

FOMC Toplantısı: 21 Ağustos Çarşamba:

Bu haftanın ilk ve en önemli gelişmelerinden biri 21 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek FOMC toplantısı. Bu toplantıda Temmuz ayındaki toplantı tutanakları değerlendirilecek ve Fed’in kararları görüşülecek.

FOMC, ABD merkez bankası Fed’in para politikalarını belirleyen ve yönlendiren birimidir. FOMC, özellikle faiz oranları, ekonomik büyüme, istihdam ve enflasyon gibi makroekonomik hedeflere ulaşmak için para politikası araçlarını kullanır. Komite, genellikle yılda sekiz kez toplanır, ancak gerektiğinde ek toplantılar düzenleyebilir.

FOMC toplantılarından sonra yayınlanan tutanaklar ve kararlar, yatırımcılar ve ekonomi uzmanları tarafından yakından takip edilir. Zira bu belgeler Fed’in gelecekteki para politikaları hakkında ipuçları verir.

Ağustos ayı S&P Küresel İmalat ve Hizmet PMI raporları: 22 Ağustos Perşembe

ABD’de Perşembe günü S&P Global Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi, Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) ve Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) gibi kritik raporlar açıklanacak.

Bu raporlar, ABD’nin imalat ve hizmet sektörlerindeki iş koşullarını ve genel ekonomik durumu yansıtıyor. Bu raporlar, ABD ekonomisinden gelecekteki ekonomik eğilimlerini yansıtan göstergeler olarak yorumlanıyor.

Jackson Hole Sempozyumu: 23 Ağustos Cuma

Cuma günü, Fed Başkanı Jerome Powell’ın Wyoming’de düzenlenen yıllık Jackson Hole Ekonomik Politika Sempozyumu’nda konuşma yapacak. Bu konuşa küresel piyasalar için büyük önem taşıyor ve Eylül ayında yapılacağı öngörülen faiz indirimi için zemin hazırlayabilir. Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasında 2024 yılının geri kalan bölümünde olası faiz indirimlerine dair ipuçları vermesi bekleniyor.

En son ekonomik veriler, ABD’de enflasyon oranının Fed’in %2’lik hedefine doğru gerilediğini, tüketici harcamalarının güçlü kaldığını ve işsizlik oranının kötüleşmediğini gösteriyor. Bank of America Securities Ekonomi Müdürü Michael Gapen konuyla ilgili olarak “Son veri akışı, yumuşak iniş tahminimizle tutarlı” ifadelerini kullandı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Teknoloji hisseleri son haftalarda kaydedilen çöküşler sonrasında güçlü bir şekilde yükselirken kripto paralar ise durgun bir seyir izliyor. CoinGecko verilerine göre kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte %1,7’lik düşüşle 2,167 trilyon dolara geriledi.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) ise 60.000 dolar seviyesinde tutunmayı başaramadı ve 58.600 dolar seviyesine geri döndü. Son 24 saatte kayda değer bir fiyat hareketliliği yaşamayan Ethereum (ETH) ise 2.617 dolar seviyesinde işlem görüyor.