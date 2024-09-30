Bu hafta ABD’nin ekonomik takvimi oldukça yoğun. Bu haftaki gelişmeler yılın son çeyreği için para politikalarının nasıl şekilleneceğine dair önemli ipuçları verebilir. Bu gelişmeler, hem geleneksel piyasalar hem de kripto piyasaları üzerinde etki yaratabilir. Kripto para piyasası, 30 Eylül Pazartesi günü Asya seansında önemli bir geri çekilme yaşadı. Bu hafta açıklanacak ekonomik veriler ve 11 farklı Fed yetkilisinin yapacağı konuşmalar, kripto piyasasındaki bu düşüşün devam edip etmeyeceği konusunda belirleyici olabilir.

Bu Haftanın Ekonomik Takvimi: 30 Eylül – 4 Ekim

Fed Başkanı Jerome Powell, 30 Eylül Pazartesi günü Ulusal İşletme Ekonomisi Birliği konferansında ABD ekonomisinin görünümünü değerlendirecek. Ayrıca hafta içerisinde açıklanacak istihdam verileri, Fed’in Kasım ayında büyük bir faiz indirimine gidip gitmeyeceği konusunda fikirler verecek.

1 Ekim Salı günü, Eylül ayına ait ISM İmalat PMI raporu yayınlanacak. Bu veri, ABD imalat sektöründeki iş koşulları ve ekonomik koşullar hakkında içgörüler sağlıyor. PMI verileri, ekonominin mevcut durumunu değerlendirmek ve değişen ekonomik trendleri öngörmek için kullanılan kritik metrikler arasında yer alıyor.

Key Events This Week: 1. Fed Chair Powell Speaks – Monday 2. September ISM Manufacturing data – Tuesday 3. JOLTs Jobs data – Tuesday 4. ADP Nonfarm Employment data – Wednesday 5. October OPEC Meeting – Wednesday 6. Initial Jobless Claims – Thursday 7. September Jobs Report… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) September 29, 2024

1 Ekim Salı ve 3 Ekim Çarşamba günü ABD’de iki istihdam verisi raporu açıklanacak. 3 Ekim Perşembe günü ayrıca ABD’de işsizlik başvuruları verisi açıklanacak. Yine 3 Ekim Perşembe günü ABD’de GSYİH’nin %70’inden fazlasını oluşturan hizmet sektöründeki iş koşullarını gösteren Eylül ayı ISM Hizmet PMI raporu yayınlanacak.

Haftanın son gününde ise Eylül ayı iş gücü raporunun güçlü bir işgücü piyasası göstereceği bekleniyor. 4 Ekim Cuma günü açıklanacak Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik raporları, önceki ayda yaratılan yeni iş sayısını ve aktif olarak iş arayan kişilerin yüzdesini gösterecek.

ABD merkez bankası Fed, para politikası kararlarında istihdam verilerini göz önünde bulunduruyor. Bloomberg analistleri konuyla ilgili olarak “Eylül ayı tarım dışı istihdam verilerinde güçlü bir artış bekliyoruz. Ayrıca, bu veriler, ekonominin resesyona girmeden, yani bir ‘yumuşak iniş’ veya duraksama yaşamadan ilerleyebileceği yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirebilir.” şeklinde yorum yaptı.

Kripto Piyasaları Geriliyor

Eylül ayının son günü ve haftanın ilk işlem gününde kripto para piyasası yeniden kırmızıya büründü. Kripto para piyasasının toplam değeri %2,2’lik düşüşle 2,386 trilyon dolara geriledi. Bu süreçte Bitcoin de 66.000 dolardan 64.400 doların altına düştü ve burada geçici bir destek buldu. Bitcoin’de satış baskısının devam etmesi halinde bir sonraki destek 63.000 dolar seviyesinde bulunuyor.

Ethereum da benzer bir düşüşle 2.640 dolara geriledi. Son 24 saatlik zaman diliminde en çok değer kaybeden kripto paralar arasında SHIB, DOGE, NOT ve RUNE yer alıyor.