Bu hafta ABD ekonomik takvimi oldukça yoğun. ABD merkez bankası Fed’in geride bıraktığımız hafta yaptığı 50 baz puanlık faiz indirimi sonrasında kripto para piyasası hareketlendi. Bu haftaki ekonomik verilerin, kripto para piyasasında fiyat dalgalanmalarını daha da arttırabileceği öngörülüyor.

ABD’de bu hafta gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) ve enflasyon verilerini kapsayan bir dizi rapor açıklanacak. The Kobeissi Letter, 22 Eylül’de yaptığı paylaşımda bu ekonomik verilerin piyasalarda daha büyük fiyat dalgalanmalarına yol açabileceğini, çünkü gözlerin bir sonraki Fed toplantısına çevirileceğini söyledi.

Haftanın Ekonomik Takvimi: 23-27 Eylül

23 Eylül Pazartesi: S&P Global Services PMI verisi

S&P Global Services PMI verisi 24 Eylül Salı: CB Tüketici Güveni verisi

CB Tüketici Güveni verisi 25 Eylül Çarşamba: Ağustos Yeni Konut Satışları verisi

Ağustos Yeni Konut Satışları verisi 26 Eylül Perşembe: Ağustos Dayanıklı Mal Siparişleri verisi

Ağustos Dayanıklı Mal Siparişleri verisi 26 Eylül Perşembe: 2024 2. Çeyrek Nihai Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) okuması

2024 2. Çeyrek Nihai Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) okuması 27 Eylül Cuma: Ağustos Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Enflasyon verisi

Bu hafta açıklanacak ekonomik verilerle birlikte tüm gözler, 7 Kasım’daki bir sonraki Fed toplantısına çevirilecek. CME Fed Watch’a göre Fed’in bir sonraki toplantıda 25 ile 50 baz puan aralığında faiz indirimi yapma olasılığı %50 olarak hesaplanıyor.

Asya Piyasalarında Durum Ne?

Çin ekonomisine dair endişeler nedeniyle Asya seansında hisse senetleri dar bir aralıkta işlem gördü. Bloomberg’e açıklamalarda bulunan IG analisti Tony Sycamore, “Çin’deki durum kötüden daha kötüye gidiyor,” ifadelerini kullandı.

Japonya’da ise yen, Japonya Merkez Bankası, faiz oranlarını yeniden arttırmak için aceleci olmadıklarını açıklamaları sonrasında yeniden güç kaybediyor.

Kripto Para Piyasası Görünümü

Kripto para piyasası, geride bıraktığımız hafta Fed’in faiz indirimine gitmesinin ardından 200 milyar dolarlık önemli bir büyüme kaydetti. Geride bıraktığımız hafta sonu boyunca 63 dolar bandında işlem gören Bitcoin (BTC), Pazartesi günü Asya seansında 65.000 dolar seviyesine yaklaştı. Bu, son bir haftalık süreçte %9’luk önemli bir artış anlamına geliyor.

Ethereum (ETH) ise haftalar süren belirsizliğin ardından yeniden 2.600 doların üzerine yükseldi. Son bir haftalık süreçte en çok değer kazanan kripto paralar şu şekilde:

Bittensor (TAO): %88,8 Sui (SUI): %49 Immutable (IMX): %44,8 Aptos (APT): %37,4 Popcat (POPCAT): %34,7