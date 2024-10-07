Bu hafta ABD ekonomik takvimi oldukça yoğun. ABD’de Eylül ayı TÜFE verileri başta olmak üzere birçok kritik veri açıklanacak.

Kripto para piyasası hafta sonuyla birlikte yeniden yükselişe geçti. Bu yükseliş, Pazartesi günü Asya seansında da devam etti. Bu haftaki ekonomik ve enflasyon raporları, piyasaya daha fazla ivme kazandırabilir. Özellikle 10 Ekim’de açıklanacak Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileriyle birlikte büyük bir faiz indirimi ihtimalinin artması, kripto para piyasasını olumlu etkileyebilir. Kobeissi Letter konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

“Kasım ayında 50 baz puanlık bir faiz indirimi geçen hafta neredeyse tamamen ihtimal dışı bırakılmıştı, ancak bu durum değişebilir.”

Kobeissi Letter geçen hafta açıklanan iş ve istihdam verilerinin işgücü piyasasının direncini gösterdiğini ve ekonominin yılın son çeyreğinde trendin üzerinde büyüme kaydedebileceğini vurguladı.

Key Events This Week: 1. EIA Short-Term Energy Outlook – Tuesday 2. Fed Meeting Minutes – Wednesday 3. September CPI Inflation data – Thursday 4. Initial Jobless Claims data – Thursday 5. September PPI Inflation data – Friday 6. Total of 18 Fed speaker events this week… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) October 6, 2024

ABD Ekonomik Takvimi: 7-11 Ekim

9 Ekim Çarşamba: ABD’de Eylül ayı toplantı tutanakları açıklanacak. Bu tutanaklar, para politikası yetkililerinin ekonomideki gidişatı nasıl değerlendirdiğini gösterecek.

ABD’de Eylül ayı toplantı tutanakları açıklanacak. Bu tutanaklar, para politikası yetkililerinin ekonomideki gidişatı nasıl değerlendirdiğini gösterecek. 10 Ekim Perşembe: ABD’de Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklanacak. TÜFE, ABD’de enflasyonu ölçmek için kullanılan iki ana göstergeden biri. TÜFE verilerinin Fed’in faiz kararları üzerinde doğrudan etkili olduğu biliniyor.

ABD’de Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri açıklanacak. TÜFE, ABD’de enflasyonu ölçmek için kullanılan iki ana göstergeden biri. TÜFE verilerinin Fed’in faiz kararları üzerinde doğrudan etkili olduğu biliniyor. 11 Ekim Cuma: ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri açıklanacak. ÜFE verisi, üreticilerin mal ve hizmet üretimi için katlandıkları maliyetlerdeki değişimi ölçen ekonomik göstergedir. ÜFE, enflasyonist baskılar ve bir sonraki ayın TÜFE’si için kritik bir veri olarak kabul ediliyor.

Bu hafta ayrıca JPMorgan, BlackRock, Wells Fargo gibi dev finans kurumları kazanç raporlarını açıklayacak.

Kripto Para Piyasaları Nasıl Etkilenecek?

Kripto para piyasası geride bıraktığımız hafta yaşanan sert çöküşün ardından hafta sonuyla birlikte yeniden yükselişe geçti. Bitcoin (BTC) 63.900 doların üzerine yükseldi. Ethereum (ETH) ise 2.500 doları aştı.

Kripto para piyasasının toplam değeri de bu süreçte %1,4’lük artışla 2,314 trilyon dolar seviyesine geri döndü.

Bu hafta açıklanacak TÜFE verileri, kripto para piyasasındaki yükseliş trendinin devam edip etmeyeceği konusunda belirleyici olabilir.

Enflasyondaki hafifleme, Eylül ayında Fed’in faiz indirimine gitmesine neden olmuştu. Bu hafta açıklanacak ekonomik verilerle birlikte Fed’in Kasım ayında yeniden büyük bir faiz indirimine gideceği beklentisinin artması, kripto para piyasasına da olumlu yansıyabilir.

Öte yandan Orta Doğu’daki tırmanan çatışmalar ve İsrail’in misillemeleri, kripto piyasalarındaki toparlanmayı olumsuz etkileyebilir.

$BTC Sunday update: It's NOT going to be an easy week to trade. We have FOMC Minutes, CPI, PPI, Israel-Iran escalation.. so the best days could likely be Monday and Tuesday. It's important to plan the week ahead, let me share mine with you: 🧵👇 pic.twitter.com/bEm2HE3xUD — CrypNuevo 🔨 (@CrypNuevo) October 6, 2024