Bu hafta ABD ekonomik takvimi oldukça yoğun. ABD’de Eylül ayı TÜFE verileri başta olmak üzere birçok kritik veri açıklanacak.

Kripto para piyasası hafta sonuyla birlikte yeniden yükselişe geçti. Bu yükseliş, Pazartesi günü Asya seansında da devam etti. Bu haftaki ekonomik ve enflasyon raporları, piyasaya daha fazla ivme kazandırabilir. Özellikle 10 Ekim’de açıklanacak Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileriyle birlikte büyük bir faiz indirimi ihtimalinin artması, kripto para piyasasını olumlu etkileyebilir. Kobeissi Letter konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

Kobeissi Letter geçen hafta açıklanan iş ve istihdam verilerinin işgücü piyasasının direncini gösterdiğini ve ekonominin yılın son çeyreğinde trendin üzerinde büyüme kaydedebileceğini vurguladı.

Bu hafta ayrıca JPMorgan, BlackRock, Wells Fargo gibi dev finans kurumları kazanç raporlarını açıklayacak.

Kripto para piyasası geride bıraktığımız hafta yaşanan sert çöküşün ardından hafta sonuyla birlikte yeniden yükselişe geçti. Bitcoin (BTC) 63.900 doların üzerine yükseldi. Ethereum (ETH) ise 2.500 doları aştı.

Kripto para piyasasının toplam değeri de bu süreçte %1,4’lük artışla 2,314 trilyon dolar seviyesine geri döndü.

Bu hafta açıklanacak TÜFE verileri, kripto para piyasasındaki yükseliş trendinin devam edip etmeyeceği konusunda belirleyici olabilir.

Enflasyondaki hafifleme, Eylül ayında Fed’in faiz indirimine gitmesine neden olmuştu. Bu hafta açıklanacak ekonomik verilerle birlikte Fed’in Kasım ayında yeniden büyük bir faiz indirimine gideceği beklentisinin artması, kripto para piyasasına da olumlu yansıyabilir.

Öte yandan Orta Doğu’daki tırmanan çatışmalar ve İsrail’in misillemeleri, kripto piyasalarındaki toparlanmayı olumsuz etkileyebilir.

$BTC Sunday update:

It's NOT going to be an easy week to trade.

We have FOMC Minutes, CPI, PPI, Israel-Iran escalation.. so the best days could likely be Monday and Tuesday.

It's important to plan the week ahead, let me share mine with you:

🧵👇 pic.twitter.com/bEm2HE3xUD

— CrypNuevo 🔨 (@CrypNuevo) October 6, 2024