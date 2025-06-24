XRP, geçtiğimiz günlerde yaşanan jeopolitik gerilimlerin tetiklediği piyasa çalkantısına rağmen 2 dolar seviyesini korumayı başardı. Ancak teknik göstergeler, bu seviyenin baskı altında kalmaya devam edebileceğini gösteriyor.

2 Dolar Desteği Geri Kazanıldı

ABD’nin İran’a yönelik hava saldırılarının ardından XRP fiyatı 1,90 dolara kadar düşmüş, ardından yeniden 2 dolar seviyesinin üzerine çıkmıştı. Bu seviye, kısa vadeli alıcıların savunma hattı haline gelmiş durumda. Ancak satış baskısının yeniden devreye girmesi halinde bu desteğin kırılması gündeme gelebilir.

Teknik Göstergeler Hala Zayıf

Günlük ve haftalık grafiklerde momentum negatif seyrediyor. MACD göstergesi aşağı yönlü hareketi sürdürüyor ve henüz bir toparlanma sinyali vermiyor. Bu da fiyatın aşağı yönlü baskı altında kalmaya devam edebileceğine işaret ediyor.

Kısa Vadeli Toparlanma Aldatıcı Olabilir

4 saatlik grafikte RSI göstergesi aşırı satım bölgesine gerilediği için kısa süreli bir toparlanma görüldü. Ancak bu tepkinin kalıcı olup olmayacağı belirsiz. Eğer 2 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılırsa, sıradaki destek bölgesi 1,60 dolar olarak öne çıkıyor.

Bu hafta dikkat edilmesi gereken seviyeler

Destek: 2,00 dolar (kritik eşik), ardından 1,60 dolar

Direnç: 2,30 dolar, 2,60 dolar ve 3,00 dolar seviyeleri

XRP yatırımcıları için bu hafta 2 dolar seviyesinin korunup korunamayacağı belirleyici olacak. Kısa vadede dalgalı bir görünüm beklenirken, net yön için hacimli kırılmalar takip edilmeli.