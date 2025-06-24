Pi Network (PI), Mayıs ayında yaşanan yükselişin ardından Haziran boyunca sert bir geri çekilme yaşadı. Teknik göstergeler ve piyasa yapısı, kısa vadede zayıf görünümün devam edebileceğine işaret ediyor.

Destek ve direnç seviyeleri

Ana destek: 0,40 dolar

Dirençler: 0,52 ve 0,67 dolar

Fiyat Yeni Dipler Yapıyor

Mayıs başındaki yükseliş tamamen silinirken, PI fiyatı Haziran ayı boyunca sürekli daha düşük dipler oluşturdu. Özellikle 0,52 dolar seviyesinin kaybedilmesiyle bu bölge artık güçlü bir direnç haline geldi. Piyasa genelinde olumsuz hava devam ettiği sürece 0,40 dolar seviyesi kritik bir destek noktası olarak öne çıkıyor.

Momentum Göstergeleri Aşırı Satımda

Günlük RSI göstergesi 30 seviyesinin altına inmiş durumda. Bu, satışların aşırıya kaçtığını ve satış baskısının tükenmeye başlayabileceğini gösteriyor. Ancak, alım hacminde artış olmazsa bu sinyal tek başına yeterli olmayabilir. Net bir toparlanma için güçlü bir hacim desteği gerekiyor.

Satış Baskısı Belirgin Şekilde Sürüyor

Haziran ayı boyunca geçen 23 günün 16’sında PI fiyatı günü negatif kapattı. Bu da yaklaşık %70 oranında “kırmızı gün” anlamına geliyor ve piyasadaki yönün satıcılardan yana olduğunu gösteriyor. Özellikle 0,50 ile 0,40 dolar arasındaki fiyat bölgesi, olası bir dönüş alanı olarak izlenmeli.

Bu hafta PI yatırımcıları için ana soru: 0,40 dolarlık destek korunabilecek mi? Alıcıların bu seviyede güçlü bir tepki vermemesi durumunda, fiyat daha düşük seviyelere yönelme riski taşıyor. Dirençlerin aşılması ise ancak artan işlem hacmiyle mümkün olabilir.