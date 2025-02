Blockchain analitik platformu Elliptic, Lazarus Group’un Bybit borsasından çaldığı 1,4 milyar doları aklamak için 11.000’den fazla cüzdan kullandığını tespit etti.

Kuzey Kore bağlantılı hacker grubu Lazarus Group, geride bıraktığımız hafta Cuma günü Bybit borsasından 1,4 milyar dolar değerinde Ethereum çaldı. Bybit, saldırıya hızlı bir şekilde yanıt vererek cüzdan adreslerini kara listeye aldı ve Elliptic ve ZeroShadow gibi siber güvenlik firmalarıyla iş birliği yaparak çalınan varlıkları kurtarma çalışmalarına başladı.

Join us on war against Lazarus – https://t.co/6DnaH1WTId

Industry first bounty site that shows aggregated full transparency on the sanctioned Lazarus money laundering activities. V1 includes:

– Becoming a bounty hunter by connecting your wallet and help tracing the fund, when…

— Ben Zhou (@benbybit) February 25, 2025