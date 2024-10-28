İçerisinde 3 milyon dolarlık Bitcoin bulunan ve 11 yıldır erişilemeyen Bitcoin cüzdanı, hacker’lar tarafından kurtarıldı.

Hacker’lar bu cüzdanı kurtarırken kullandıkları yöntemi detaylı bir şekilde açıkladı. Cüzdan sahibi, yıllar önce cüzdanın güvenliğini sağlamak için bir şifreleme sistemi kullanmıştı, ancak şifreyi unutunca cüzdana erişimi kaybetmişti. O dönemde cüzdanın içerisindeki Bitcoin’ler yalnızca birkaç bin dolar değerindeydi ve bu BTC’lerin değeri aradan geçen 11 yılda %20.000 oranında arttı.

Elektronik mühendisi Joe Grand (Kingpin), ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) tarafından geliştirilen bir aracı kullanarak cüzdanın şifreleme sistemini çözmeyi başardı. Kingpin sürece ilişkin detayları YouTube videosu aracılığıyla paylaştı.

Grand, cüzdanın şifresini oluşturmak için kullanılan RoboForm yazılımının, göründüğünün aksine tamamen rastgele şifreler üretmediğini ve belirli zaman ayarları yapıldığında eski versiyonlarda şifrenin kontrol edilebildiğini açıkladı. Ekip, zaman ayarlarını geri alarak, şifrenin oluşturulduğu ana denk getirdi ve kodu kırmayı başardı.

Grand, Wired’a verdiği röportajda, sürecin bir noktada “şans” faktörüne dayandığını kabul etti. Eğer doğru parametreleri veya zaman aralığını yakalayamasalardı, sürecin belirsiz bir şekilde devam edeceğini belirtti.