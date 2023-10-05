Son 24 saatte Bitcoin bir kez daha 28.000 doların üzerine yükselmeyi denedi ancak başarılı olamadı. Bu süreçte TWT ve AAVE de dahil olmak üzere birçok altcoin çift haneli oranda yükseliş yaşadı.

Piyasa değerine göre en büyük altcoin’ler ise oldukça sakin bir görünüm çiziyor. Toncoin (TON) ise düşüş trendini sürdürerek 2 doların altına geriledi.

Bitcoin 28.000 Doları Geçmeyi Başarabilecek mi?

Bitcoin bu haftaya göz kamaştırıcı bir yükselişle başladı. Boğalar birkaç gün boyunca kripto para piyasasının kontrolünü ele geçirdi. Pazartesi günü Asya seansında başlayan yükselişle Bitcoin 1.500 dolar değer kazandı.

28.600 dolara kadar yükselen Bitcoin böylelikle son 6 haftanın en yüksek seviyesini kaydetti. Ancak BTC bu seviyelerde tutunmayı başaramadı ve takip eden günlerde düşüşe geçti. Dolayısıyla Bitcoin dün 27.200 dolara kadar geriledi.

Yeniden toparlanmayı başaran lider kripto para birimi şu anda 27.700 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin’in piyasa değeri 540 milyar dolara geri dönerken, BTC’nin altcoin’ler üzerindeki piyasa hakimiyeti ise %49,5’e yükseldi.

TWT ve AAVE Yükselişte

Son birkaç haftadır kaydetiği yükselişle dikkatleri üzerine çeken Toncoin (TON) düşüş trendine girdi. Son 24 saatte %2,5 oranında değer kaybeden TON böylelikle 2 doların altına geriledi. Sadece haftalar önce TON 2,5 doların üzerinde işlem görüyordu.

Günlük bazda benzer düşüşler Ripple (XRP) ve Polygon’da (MATIC) da yaşandı. ETH, SOL, DOGE, TRX, BCH ve SHIB de küçük çapı değer kayıpları kaydetti.

BNB, ADA, DOT, LTC ve LINK ise yükselişte. Avalanche %4 oranında değer kazanarak bir kez daha 10 doların üzerine geri döndü. Günlük bazda en iyi performans gösteren altcoin’ler arasında %9,1 oranında yükselen Trust Wallet (TWT) ve %7 oranında yükselen Aave (AAVE) yer alıyor. Üçüncü sırada ise %5,5 oranında artış yaşayan THORChain (RUNE) bulunuyor.

Son 24 saatte yaşanan yükselişler ve düşüşler sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri 1,080 trilyon dolar seviyesinde sabit kaldı.